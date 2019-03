Uomini e Donne | prossima puntata over | David e Cristina si baciano e lasciano il programma

Uomini e donne gossip : Antonio non è fidanzato - Andrea smentisce Guendalina : Sebbene la loro esperienza a Uomini e donne si sia ufficialmente conclusa circa un mese fa, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso continuano a far parlare di sé. I loro movimenti e le dichiarazioni sui social network vengono costantemente monitorati dai fan del dating show di Maria De Filippi, curiosi di capire se potranno esserci i presupposti per un ritorno di fiamma con Teresa Langella o per la nascita di un nuovo amore. E, proprio in merito ad ...

Uomini e Donne oggi - Marco e Beatrice : “Fastidioso - fingi che sia tuo figlio” : Figli Marco Fantini e Beatrice Valli: un duro attacco all’ex tronista Beatrice e Marco di Uomini e Donne sono due genitori esemplari. Ma, per qualcuno, l’ex tronista non sarebbe proprio sincero e starebbe recitando la parte del papà perfetto, soprattutto nei confronti di Ale (il figlio che Beatrice ha avuto con un altro uomo prima […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Marco e Beatrice: “Fastidioso, fingi che sia tuo ...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi è single : la confessione su Teresa : Antonio Moriconi fidanzato dopo Uomini e Donne? La sua risposta Chi non viene scelto a Uomini e Donne ha due strane: accettare il trono che quasi matematicamente Maria De Filippi propone oppure tornare alla vita di sempre sperando di trovare l’amore al di fuori delle telecamere. Se Giulia Cavaglià si è potuta rifare dalla delusione di Lorenzo Riccardi con un bel trono, Antonio Moriconi non ha ricevuto tale proposta dalla padrona di casa ...

Casting per 'Uomini e donne' condotto da Maria De Filippi e per 'Dallo stornello al rap' : Casting in corso per Uomini e donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, e per la nuova edizione, presentata nel corso dell'ultimo Festival di Sanremo, della manifestazione musicale dal titolo Dallo stornello al rap, dedicata alla canzone romana. Uomini e donne Per il noto programma televisivo dal titolo Uomini e donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, sono in corso le selezioni. Per quanto concerne il trono over, dai 40 ...

Uomini e Donne - Andrea Dal Corso bisessuale? L'escort trans : «È un finto etero» : L'orientamento sessuale di Andrea Dal Corso, corteggiatore di "Uomini e Donne" e protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, è finito al centro di un pettegolezzo...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi fidanzato? Lui interviene - poi la verità su Teresa : Uomini e Donne, Antonio Moriconi si è fidanzato davvero? Il gossip degli ultimi giorni Finalmente la verità su Antonio Moriconi fidanzato dopo Uomini e Donne! Si è parlato molto in questi giorni di una sua nuova fiamma, una volta terminato il percorso con Teresa Langella nel programma. In particolare, è circolata la voce su una […] L'articolo Uomini e Donne, Antonio Moriconi fidanzato? Lui interviene, poi la verità su Teresa proviene da ...

Uomini e Donne gossip - Lorenzo e Claudia : caos e strade bloccate! : Claudia e Lorenzo, news Uomini e Donne: fan bloccano le strade! Lorenzo e Claudia sono una coppia amatissima di Uomini e Donne. Probabilmente la più seguita dell’ultima edizione e l’affetto dei loro innumerevoli fan si fa sempre sentire. Pur di vederli, è stata bloccata una strada! Lorenzo Riccardi, su Instagram, ha pubblicato un video in […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Lorenzo e Claudia: caos e strade bloccate! proviene ...

Uomini e Donne oggi - Arianna si confessa : la famiglia di Andrea e il rimpianto : Uomini e Donne oggi, Arianna Cirrincione si apre ai fan: le confessioni oggi Arianna Cirrincione ha trovato un po’ di tempo da dedicare ai fan. Dopo Uomini e Donne, la fidanzata di Andrea Cerioli ha voluto condividere pensieri e confessioni con chi la segue su Instagram. Lo ha fatto mentre era in viaggio, era in […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Arianna si confessa: la famiglia di Andrea e il rimpianto proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Ivan e Sonia volo speciale insieme : la felicità della coppia : Ivan e Sonia Uomini e Donne in viaggio: ecco cosa hanno deciso di fare Tutti vogliono sapere come procede davvero la storia di Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. Li abbiamo visti felici a Uomini e Donne (nella puntata durante la quale Ivan ha punzecchiato il nuovo tronista), ma come sono realmente le giornate dei due […] L'articolo Uomini e Donne, Ivan e Sonia volo speciale insieme: la felicità della coppia proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso conferma l’incontro con la trans : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne rompe il silenzio e attacca Guendalina Rodriguez Nelle ultime ore Guendalina Rodriguez, transessuale salita alla ribalta per alcuni flirt con alcuni calciatori, ha sganciato una vera bomba, dicendo che Andrea Dal Corso è bisessuale. L’ex volto del Trono Classico ha rotto il silenzio e ha voluto dire la sua. Secondo l’imprenditore veneto, Guendalina sarebbe soltanto una bugiarda e, attraverso il suo ...

Uomini e Donne - il tronista Andrea : 'In questo momento ho una piccola preferenza' : Andrea Zeletta è uno dei nuovi tronisti del programma televisivo Uomini e Donne che da poco ha iniziato il suo percorso all'interno del programma. Fin d subito il suo trono è stato molto chiacchierato per il suo interesse nei confronti della corteggiatrice di Ivan, Natalia Paragoni. Tra i due è nato un forte interesse fin da subito e gli scontri del nuovo tronista con lo spagnolo non sono mancati. In una recente intervista rilasciata al ...

Uomini e Donne - Natalia su Andrea Zelletta : 'Con le altre sta solo giocando' : Natalia Paragoni è una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più discusse del momento. La ragazza ha iniziato il suo percorso all'interno del programma dichiarandosi per il tronista Ivan Gonzalez. Una volta arrivato Andrea Zelletta, però, la Paragoni ha subito mostrato il suo interesse per questo nuovo tronista, complice il rapporto burrascoso che si era venuto a creare nelle ultime settimane con Ivan. Tra i due è nata una forte sintonia che ...

Anticipazioni Uomini e donne - prossima settimana : il confronto tra Luigi e Valentina Galli : La puntata del Trono Classico di Uomini e donne trasmessa ieri 15 marzo su Canale 5 si è conclusa con la discussione tra Angela e Davide: quest'ultimo è stato invitato ad andarsene a causa delle sue dichiarazioni su Giulia Cavaglià. I telespettatori del dating show hanno quindi potuto leggere sullo schermo la scritta "continua", la stessa che è stata indicata al termine del tradizionale riassunto pubblicato sul sito di Maria De Filippi. In ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e la voce clamorosa : "La De Filippi non sa più che fare" - terremoto Mediaset : Bistratta e chiacchierata, Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e donne, non solo del Trono Over. Ora però secondo il settimanale Nuovo Tv si sta preparando un vero e proprio terremoto nello storico dating show di Maria De Filippi. La conduttrice regina di Mediaset "non saprebbe più co