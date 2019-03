Treviso | donna morta dopo il parto | procura indaga equipe medica ospedale Oderzo

Dramma all’ospedale di Oderzo (Treviso) : donna di 34 anni partorisce e poco dopo muore : Tragedia nella notte all'ospedale di Oderzo. Alle ore 01,41 di questa notte una donna di 34 anni, Francesca Schirinzi, residente ad Annone Veneto ma originaria di Castrignano del Capo (Lecce), con gravidanza a termine, ha partorito, con parto spontaneo senza complicanze, un bambino in buone condizioni. Si trattava del secondo figlio, la primogenita è una bimba di 4 anni. Due minuti dopo il parto spontaneo e fisiologico vi è stata un‘improvvisa ...

Treviso : revocato assegno di mantenimento alla donna che non trova lavoro per pigrizia : Non ha diritto a nessun assegno di mantenimento la moglie che non si impegna attivamente nella ricerca di un sostentamento alla propria posizione economica: si è pronunciato così il giudice del Tribunale di Treviso che, revocando l'assegno di mantenimento a una donna di origini sudamericane, ha ritenuto che la stessa non avesse provveduto adeguatamente alla ricerca di un impiego allo scopo di accrescere il proprio patrimonio, perdendo così il ...

Treviso - giudice donna nega l'assegno di divorzio all'ex moglie : 'Non cerca lavoro' : I matrimoni, si sa, al giorno d'oggi possono terminare e nella maggior parte dei casi si finisce in un'aula di tribunale per gridare i propri diritti. Quanto accaduto a Treviso nei giorni scorsi, però, suona tanto come una sentenza storica, perché la decisione di un giudice donna ha sorpreso tutti. Se l'ex moglie è una scansafatiche e non è alla ricerca di un lavoro, non ha diritto a godere dell'assegno di mantenimento da parte del suo ex ...

Treviso : auto finisce nel fosso - muore la donna alla guida : Treviso, 4 mar. (AdnKronos) - Poco prima di mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cadorna a Fossalta di Piave per un’auto finita in un fossato dopo aver prima sbattuto contro un platano: deceduta la donna alla guida. I pompieri accorsi da San Donà hanno messo in sicurezza l’auto, n

Donna muore di influenza a Treviso. Ora è allarme per il virus della suina : Una Donna è morta a Treviso a causa delle complicazioni del virus dell'influenza. A nulla è servito il ricovero in terapia intensiva, la cinquantenne, malata anche di tumore,...