Porsche Taycan | ecco i primi bozzetti

Porsche Taycan - Nuovi teaser della quattro porte elettrica : Il 2019 sarà l'anno dell'elettrificazione anche per la Porsche che presto presenterà la versione di serie della Taycan, la berlina elettrica derivata dalla concept Mission E. Il debutto potrebbe essere fissato per il prossimo Salone di Francoforte, in programma a settembre: in attesa di mostrarla in carne e ossa, la Casa di Zuffenhausen ha diramato dei bozzetti e dei teaser della quattro porte, svelandone, di fatto, svariati dettagli ...

Porsche Taycan - Nuovi teaser della quattro porte elettrica : Il 2019 sarà l'anno dell'elettrificazione anche per la Porsche che presto presenterà la versione di serie della Taycan, la berlina elettrica derivata dalla concept Mission E. Il debutto potrebbe essere fissato per il prossimo Salone di Francoforte, in programma a settembre: in attesa di mostrarla in carne e ossa, la Casa di Zuffenhausen ha diramato dei bozzetti e dei teaser della quattro porte, svelandone, di fatto, svariati dettagli ...

Porsche Taycan : oltre 20.000 potenziali acquirenti per la prima Porsche elettrica : Non verrà presentata prima di settembre ma in 20mila hanno già versato un acconto per averla. Accelererà da 0 a 100 km/h in...

Porsche Taycan : oltre 20.000 potenziali acquirenti per la prima Porsche elettrica : Non verrà presentata prima di settembre ma in 20mila hanno già versato un acconto per averla. Accelererà da 0 a 100 km/h in...

Auto : oltre 20mila clienti hanno già preordinato l’elettrica Porsche Taycan : La prima Auto sportiva a trazione esclusivamente elettrica di Porsche, la Taycan, sta suscitando notevole attenzione a livello mondiale. La vettura non verrà presentata al pubblico fino a settembre e la sua linea definitiva non è ancora nota, eppure sono oltre 20.000 le persone che, in tutto il mondo, hanno manifestato un serio interesse ad acquistarne un esemplare, come confermato dalla Casa Automobilistica al Salone Internazionale dell’Auto di ...

Porsche Taycan : la prima elettrica debutta a settembre : Come sarà la nuova Porsche Taycan che andrà in produzione ancora nessuno lo sa esattamente, ma sarebbero già oltre 20.000 i potenziali acquirenti registrati da Porsche in tutto il mondo che hanno già ...

La Porsche Taycan ha già 20.000 clienti potenziali : Anche se debutterà ufficialmente solo a settembre, la Taycan sta già suscitando interesse. La casa tedesca ha infatti reso noto che oltre 20.000 persone in tutto il mondo si sono iscritte all’elenco dei potenziali acquirenti, manifestando un interesse concreto verso la prima Porsche 100% elettrica. Un numero che ha subito messo sul chi va là il quartier generale di Stoccarda: “L’enorme interesse nella Taycan ci indica che ...

Porsche Taycan - 20 mila pre ordini per l'anti-Tesla Model S : Visto il numero dei pre ordini in tutto il mondo, la produzione della Taycan per il primo anno e' già sold out. Nonostante la berlina elettrica non sia ancora stata presentata, i clienti sono stati ...

Porsche Taycan - La berlina elettrica sorpresa durante la ricarica : La possibilità di fotografare due prototipi della Porsche Taycan durante la ricarica delle batterie permette di osservare con dovizia di particolari la berlina elettrica tedesca, che debutterà entro la fine del 2019.I dettagli da vicino. La Taycan circola da mesi in veste semi-definitiva e il suo profilo è già diventato familiare. Ha un taglio da berlina-coupé, con il frontale basso e largo e il vano posteriore per i bagagli accessibile ...

Taycan - Porsche raddoppia le previsioni di vendita della sua prima elettrica : Una politica che ricorda quella studiata da Audi per promuovere la nuova e-tron in Italia: chi sceglierà il Suv a zero emissioni dei quattro anelli, infatti, beneficerà di un bonus energetico di 3.

Auto elettriche : Porsche Taycan - come Tesla - offrirà le ricariche gratuite : È di qualche giorno fa la notizia secondo cui Porsche avrebbe raddoppiato i volumi produttivi per l’elettrica Taycan, passando quindi da 20.000 a 40.000 unità previste per il 2020, anno del debutto della sportiva a zero emissioni. Nonostante questo i tedeschi, per contrastare la concorrenza di Tesla, hanno pensato di fare altra cosa gradita nei confronti dei futuri clienti e hanno stabilito, per tutti gli acquirenti, tre anni di ricariche ...

Porsche Taycan - Tre anni di ricariche gratis per l'elettrica : La Taycan, la prima elettrica di nuova generazione della Porsche, arriverà nel 2020 ma, nonostante questo, la Casa ha già diramato alcune informazioni sulla quattro porte. Oltre a ufficializzare alcune delle specifiche tecniche, il costruttore ha reso noto che i clienti potranno usufruire di tre anni di ricariche gratuite alle colonnine della rete Electrify America del gruppo Volkswagen. Oltre all'iniziativa riservata agli Stati Uniti, non è da ...

Auto elettriche : Porsche raddoppia i volumi di Taycan [GALLERY] : 1/12 Porsche Mission E ...