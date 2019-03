Con la Cina l'Ue deve "avere un approccio pragmatico": l'invito è arrivato dall'Alto rappresentante per la politica estera europea,,in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri cinese, Wan Yi. "Siamo buoni amici in un mondo turbolento",ha spiegato. "Abbiamo in Europa sistemi politici diversi da quello che c'è in Cina" e "siamo in concorrenza", ma alcuni dei "nostri interessi convergono", ha detto l'Alto rappresentante. "La Cina e' unin molte aree per l'Ue", ha aggiunto.(Di lunedì 18 marzo 2019)

NotizieIN : Mogherini: Pechino partner 'strategico' - TelevideoRai101 : Mogherini: Pechino partner 'strategico' - marco_gervasoni : Pure Mogherini ora contro Cina. L’atomica iraniana invece va benissimo. A Pechino preoccupatissimi. Brussels ramps… -