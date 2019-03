Milan-Inter | 10 cose | più una | che ha detto il derby vinto da Spalletti

Cuore Milan non basta - Inter sorpasso da Champions : L'Inter piazza il controsorpasso al terzo posto sul Milan, in un derby ricco di gol e nervosismo, con una lite sulla panchina rossonera fra Kessie e Biglia e l'espulsione di Spalletti nel finale. L'allenatore toscano mostra che la sua squadra e' viva dopo l'eliminazione dall'Europa League, e la sua scelta di schierare Vecino trequartista e' la prima chiave del 3-2 finale, che ha il sapore di Champions League. Il Milan ora e' a -2, con 4 punti di ...

Milan-Inter - Wanda Nara a Tiki Taka : “mi aspettavo questa reazione” : Successo per l’Inter nella gara di campionato contro il Milan, ottima prestazione dal punto di vista dell’intensità per la squadra di Spalletti. Wanda Nara commenta così il successo dei nerazzurri durante la trasmissione Tiki Taka: “sì mi aspettavamo questa reazione, avevo pronosticato ‘il derby sarà nostro’. Un derby è sempre una partita a parte, speravo in un risultato come questo”. Bobo Vieri su ...

Serie A - Milan-Inter 2-3 : highlights e gol 28esima giornata - Sky Tg24 - : Nel derby di Milano sblocca subito il risultato Vecino. Raddoppia nel secondo tempo De Vrij e Lautaro Martinez firma il tris su rigore. I rossoneri segnano con Bakayoko e Musacchio

Milan-Inter 2-3 - Lautaro fa l'Icardi : sorpasso nerazzurro nella corsa Champions : MILANO - Dopo 7 anni l'Inter si toglie la soddisfazione di vincere entrambi i derby di campionato e, in un sol colpo, spazza via la crisi scavalcando il Milan al 3° posto. Il successo per 3-2 ai ...

L’Inter vince il Derby della Madonnina - Milan sconfitto 2-3 : le immagini più belle della partita! [GALLERY] : L’Inter batte il Milan 2-3 e si prende il Derby della Madonnina al termine di un match intenso: nella nostra gallery le foto più belle della partita Grazie ai gol di Vecino, De Vrij e Laurato Martinez l’Inter batte 2-3 il Milan e si aggiudica il Derby della Madonnina. Vittoria importante per i nerazzurri che scavalcano i cugini e si riportano al terzo posto in classifica. Nella nostra gallery le foto più belle della ...

Milan-Inter - Gattuso : “Stasera abbiamo perso il derby in campo e fuori” : MILAN INTER 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato della sconfitta contro l’Inter nel derby: “L’Inter ha fatto meglio di noi nel primo tempo, noi gli abbiamo dato troppo campo. Nella ripresa abbiamo cambiato e siamo cresciuti un po’, ma bisogna avere anche […] L'articolo Milan-Inter, Gattuso: “Stasera abbiamo perso il derby in ...

Milan-Inter - furioso litigio nella panchina rossonera : tensione Kessie-Biglia : Parapiglia in panchina del Milan durante il derby contro l'Inter. Protagonisti Kessie e Biglia , che sono stati separati dai compagni di squadra. La rabbia e il nervosismo sembrano alla base dello ...

Milan-Inter - Spalletti : “Motivati da chi ci ha saltato addosso dopo l’EL” : MILAN INTER 2-3 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della vittoria contro il Milan nel derby: “Derby vinto con personalità? Tutti ci sono saltati addosso dopo essere usciti dall’Europa League, questo ci ha motivato a non portarci dietro troppe scorie. C’è da ripristinare bene […] L'articolo Milan-Inter, Spalletti: “Motivati da ...

Inter - sorpasso Champions. Gol e brividi : 3-2 nel derby - il Milan si è svegliato tardi : La Scala del calcio è il palcoscenico del pirotecnico ultimo derby stagionale. A San Siro in palio c’è qualcosa di più del dominio meneghino, ma preziosi punti per arrivare all’agognata qualificazione alla Champions League 2019-2020. Punti che valgono doppio per le due squadre Milanesi. Il match no

Il derby è dell'Inter! 3-2 al Milan e controsorpasso al terzo posto : La cronaca del match In un San Siro vestito con l'abito delle grandi occasioni ci si gioca tanto. Gattuso sceglie il "solito" undici, mentre Spalletti recupera Brozovic all'ultimo momento. Neanche ...

L'Inter vince il derby e torna terza - il Milan fa cilecca : 3-2. Espulso Spalletti : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu INTER: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, ...

Gol e spettacolo - l'Inter vince il derby e sorpassa il Milan : l'Inter vince 3-2 il derby di Milano e torna al terzo posto, scavalcando di due punti il Milan: per i nerazzurri a segno Vecino, 3',, de Vrij, 51', e Martinez, rigore al 68',. Milan in gol con ...

Milan-Inter - la frecciata di Spalletti ad Icardi : “finalmente abbiamo trovato l’attaccante” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il successo nel derby contro il Milan, ecco le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo reagito dopo la brutta prestazione in Europa League, oggi ho visto l’atteggiamento di squadra. Il ruolo di Vecino? Ha fatto una grandissima partita, l’ha interpretata bene, ha una falcata facile, corre tantissimo durante le partite, ha aiutato tanto anche la ...