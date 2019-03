Metal Gear Solid va in concerto | svelata la tracklist completa

In una recente intervista - l'attore Oscar Isaac afferma di voler vestire i panni di Solid Snake nel film di Metal Gear Solid : Durante una recente intervista ai microfoni di IGN, l'attore Oscar Isaac ha espresso il chiaro desiderio di ricoprire il ruolo del leggendario Solid Snake nel film di Metal Gear Solid. Come possiamo notare nel breve video caricato da IGN, l'attore (famoso per aver interpretato Poe Dameron nella nuova trilogia di Star Wars) ha risposto senza esitazione alla domanda, affermando che si candirebbe sicuramente per vestire i panni del leggendario ...

Xbox Games With Gold - a marzo arriva Metal Gear Rising : Revengeance : Come riporta Polygon, Xbox Games With Gold offre una serie di titoli gratuiti rinnovati mese dopo mese, a marzo avremo l'occasione di giocare due spin-off di due amati franchise: Metal Gear Rising: Revengeance di Konami e Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 di EA.Garden Warfare 2, uscito nel 2016, sarà gratuito su Xbox One dal 16 marzo al 15 aprile. L'altro gioco gratuito per Xbox One è Adventure Time: Pirates of the Enchiridion, e sarà ...

Metal Gear Rising : Revengeance e Planet vs Zombies Garden Warfare 2 tra i Games with Gold di marzo? : Con marzo ormai alle porte molti giocatori sono in attesa di scoprire cosa potranno ottenere grazie a Games with Gold e PlayStation Plus, i due servizi in abbonamento rispettivamente di Microsoft e Sony. In questo caso ci concentriamo sul primo e in particolare su un leak molto interessante.Il leak riportato da Gamepur deriva dai social media manager della divisione Xbox taiwanese. L'elenco propone sicuramente un paio di titoli piuttosto ...

Metal Gear Solid HD Collection e Metro Last Light Redux sono solo alcuni dei nuovi titoli PlayStation Now di febbraio : PlayStation Now (il servizio di streaming per PS4 e PC) continua ad aggiornarsi con nuovi titoli, Sony ha pubblicato la lista delle new entry di febbraio. Tra le novità più succulente segnaliamo Metal Gear Solid HD Collection (PS3), Metro Last Light Redux (PS4) e Pillars of Eternity (PS4), di seguito potete trovare la lista completa:Il servizio PlayStation Now conta ora più di 750 titoli, di cui 250 relativi a PS4. Sony ha inoltre pubblicato la ...

La demo di Death Stranding sconvolge il regista di Metal Gear Solid : le novità al 7 febbraio : Hideo Kojima l'ha fatto di nuovo. Dopo aver emozionato il popolo nerd con la saga di Metal Gear, il geniale game designer nipponico ha ora (ri)calamitato la sua attenzione grazie a Death Stranding. Il papà di Solid Snake, nonostante il travagliato "divorzio" da Konami e l'addio al franchise che lo ha reso famoso, ha infatti deciso di continuare determinato per la sua strada. E di regalare nuove avventure poligonali ai suoi tanti ...