Marco Liorni | Reazione a Catena? Tagliato quando ero già in camerino | non ne parlo

Reazione a catena - bomba di Marco Liorni : "Fatto fuori quando ero già in camerino" : Esattamente un anno fa stava lavorando alla nuova edizione di Reazione a catena, poi affidata - a sorpresa - a Gabriele Corsi. E ora che la stagione calda è alle porte, c'è chi ipotizza strane manovre per riportare Marco Liorni al timone del quiz estivo di Rai1. Dica la verità: è una notizia fondata

Reazione a catena : Marco Liorni conduttore dopo Gabriele Corsi? Spunta l’ipotesi Timperi : Reazione a catena 2019: chi sarà il conduttore del game show? Manca poco all’inizio di Reazione a catena, in onda da maggio ad inizio settembre su Raiuno, e giustamente i telespettatori incominciano a chiedersi chi sarà al timone della nuova edizione del programma. In questi giorni stanno circolando numerose voci sui possibili candidati alla conduzione […] L'articolo Reazione a catena: Marco Liorni conduttore dopo Gabriele Corsi? ...

Italia Si - ospite assente : Marco Liorni fa un annuncio importante : Marco Liorni spiega perchè il papà di Manuel Bortuzzo non si è presentato a Italia Si Sarebbe dovuto salire sul podio di Italia Si nella puntata di oggi, sabato 16 marzo 2019, il padre di Manuel Bortuzzo, il ragazzo ferito da un colpo di pistola all’esterno di un pub romano qualche settimana fa, rimasto purtroppo paralizzato dalla vita in giù. L’uomo, tuttavia, non si è presentato in studio a Italia Si oggi, motivo per il quale il ...

Italia sì - Marco Liorni punta al bis : La riconferma è già nell'aria. Sarebbe solo questione di giorni. Marco Liorni, il prossimo anno, potrebbe essere di nuovo al timone di "Italia sì". Quella fascia pomeridiana del sabato, sulla Rete ...

BOOM! Marco Liorni verso Reazione a Catena : Marco Liorni Si preannunciano scossoni nel preserale di Rai 1, baluardo in termini di ascolti per la rete diretta da Teresa De Santis. Anche quest’anno, al termine della stagione televisiva, sarà Reazione a Catena a prendere il testimone de L’Eredità e lo farà con un nuovo conduttore. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che il prescelto sarebbe Marco Liorni. Dopo l’uscita da La Vita in Diretta e il ...

«Reazione a Catena» : fuori Gabriele Corsi e dentro Marco Liorni? : Marco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniMarco LiorniChe Marco Liorni abbia più volte sfiorato la conduzione di un quiz nella fascia preserale lo aveva raccontato di recente proprio a VanityFair.it. «Al preserale ci sono andato vicino tante volte già ai tempi di Mediaset ma, per una ragione o per l’altra, non era mai il momento giusto», ci aveva confessato in merito alle voci che lo volevano ...

Italia Sì : Marco Liorni si fa male prima della diretta da Sanremo : Incidente per Marco Liorni: come sta ora il conduttore di Italia Sì Qualche ora fa Marco Liorni ha avuto un incidente. Per fortuna niente di grave per il conduttore ma questo potrebbe mettere a rischio la sua presenza a Italia Sì, il rotocalco di grande successo del sabato del primo canale della Tv di Stato. Il programma dovrebbe essere trasmesso dalla Città dei Fiori dove la maggior parte delle trasmissioni Rai, collaterali al Festival di ...

Sanremo 2019 - cosa sta accadendo all’Ariston? Tra fatti e “si dice che” : avvistata all’Ariston una faccia inaspettata. E la presenza di Marco Liorni è in bilico : La prova del nove arriva con la seconda puntata, il debutto della 69° edizione ha segnato un buon risultato anche se in calo del 4% circa rispetto all’edizione 2018. Tra una performance e l’altra, le polemiche accompagnano le conferenze stampa, continuano a circolare voci e indiscrezioni. Vero o false ma soprattutto è un FATTO o SI dice? E’ un FATTO che le trasmissioni Rai collaterali al Festival di Sanrermo si trasferiscono in ...

Marco Liorni fa un annuncio dopo la denuncia di Elena Santarelli : Italia Si: Marco Liorni si sposta a Sanremo con Elena Santarelli e gli altri saggi. L’annuncio Andrà in onda da Sanremo Italia Si sabato prossimo: Marco Liorni lo ha annunciato ieri alla fine della diretta, svelando “La settimana prossima saremo a Sanremo con Elena Santarelli, Mauro Coruzzi e Rita Dalla Chiesa”, al termine di una puntata della quale probabilmente si parlerà per giorni. Nell’appuntamento di Italia Si ...

Italia Sì - il messaggio di Marco Liorni alla Rai : "Dopo Sanremo dovremo sederci a un tavolo" : Intervistato da TvBlog Marco Liorni ha parlato del suo Italia Sì e delle prossime sfide professionali. Ogni sabato, alle 16:40 su Rai 1, arriva una nuova puntata del programma di cui Liorni non è solo conduttore ma anche ideatore e autore. Lo showman ha raccontato che il format è nato da zero, da un

Italia Si : Marco Liorni parla degli ascolti e pensa ad una novità : Marco Liorni soddisfatto degli ascolti di Italia Si: “Siamo molto contenti” Si è raccontato ai microfoni di TvBlog Marco Liorni, che oggi pomeriggio, come ogni sabato, sarà su Rai1 a partire dalle 16.40, con una nuova puntata di Italia Si. Un programma creato da lui stesso e nato da zero, che ha debuttato il 15 settembre 2018 con una media di telespettatori di poco superiore a 1 milione, ma che settimana dopo settimana ha visto lo ...