Live – Non è la D’Urso | Brigitte Nielsen ospite nella seconda puntata

(Di lunedì 18 marzo 2019)Tra gli ospiti delladi– Non è la D’Urso, in onda su Canale 5 mercoledì 20 marzo 2019, ci sarà anche. L’attrice danese parteciperà, infatti, al talk in prima serata condotto da Barbara D’Urso e presenterà al pubblico la sua piccola Frida, la figlia avuta dal marito Mattia Dessì.Ad annunciare la sua partecipazione è stata direttamente la D’Ursoodierna di Pomeriggio Cinque:“E’ un’esclusiva veramente mondiale, giuro, perché non è mai stata ancora in televisione, soprattutto con la creaturella. Sto parlando diche, come sapete, è diventata mamma a 54 anni. (…) Mercoledì sera, in diretta, sarà lei, con tutta la famiglia, compresa la bambina. Viene dagli Stati Uniti apposta per voi. Ne ha parlato tutto il mondo”.In esclusiva per voi la ...

