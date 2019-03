Incendio nella notte a Concorezzo | azienda di packaging distrutta dalle fiamme

Incendio nella notte - tir distrutti dalle fiamme : sono di un noto imprenditore di Isernia : Il rogo si è sviluppato intorno a mezzanotte, parzialmente interessato anche il capannone di proprietà situato nella zona industriale di Sessano del Molise. Vigili del Fuoco e Carabinieri al lavoro ...

Motomondiale - Incendio nella notte nel circuito di Jerez : distrutte 18 moto della motoE : Un incendio nella notte ha distrutto il box che ospitava le motoE, le moto elettriche che da quest’anno gareggiano nel motomondiale. È successo nel paddock del circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Tutte le 18 moto Energica Ego che si trovavano nell’area sono andate letteralmente in fumo. Proprio sul tracciato andaluso dovrebbe partire il nuovo campionato il 5 maggio, in concomitanza con il Gp di Spagna del motomondiale. Il ...

Incendio nella notte a Rivolto - coinvolti mamma e due bimbi : Incendio nella notte in un'abitazione in via Santa Cecilia 7, a Rivolto di Codroipo . Era da poco passata la mezzanotte quando il rogo è scoppiato dalla cucina, al piano terra. Al piano superiore ...

Torino : continua a crescere l’Incendio divampato ieri nella zona del comune di Givoletto : Non sembra placarsi l’incendio divampato ieri in una zona boschiva di Val della Torre (Torino) che ha coinvolto anche i boschi del comune di Givoletto. A causa del forte vento le fiamme si stanno dirigendo verso il monte Rosselli. Sono ancora in corso le indagini, dei Carabinieri Forestali, sulle possibili cause del rogo per il quale ieri è stato necessario evacuare le zone limitrofe all’area dell’incendio che in meno di 24 ore ...

Scozia : un Incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internazionale sull’isola di Fair : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

Incendio nella notte a Ragusa - ustionato il proprietario di un negozio : Stanotte intorno alle 4.30 un Incendio è divampato all'interno di un negozio di bici in C.so Vittorio Veneto a Ragusa. Il proprietario ustionato

Gallarate - Incendio nella mansarda di una casa di corte : famiglia sfollata : Varese, 10 marzo 2019 - incendio, nella notte tra sabato e domenica, a Gallarate, nel rione di Cedrate : il rogo ha distrutto due locali e il tetto di una mansarda, in via Gorizia. Le fiamme sono ...

Trentino Alto Adige : vasto Incendio fra Laghi Lamar e pendici della Paganella : Non c'è pace nell'area dei Laghi di Lamar, in Trentino Alto Adige, colpita anche nelle ultime ore dai incendi. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati nel combattere le fiamme...

C’è stato un grosso Incendio nella stazione del Cairo - in Egitto : ci sono almeno 10 morti : Dieci persone sono morte e 22 sono state ferite in un incendio nella stazione principale del Cairo, in Egitto. La notizia è stata confermata dalle autorità egiziane, secondo cui il numero dei morti potrebbe aumentare. Officials in Egypt say 10

S. Ferdinando - nella tendopoli dopo Incendio. Imprenditore : ‘Salvini mandi le ruspe’. ‘Ma non possono tornare negli Sprar’ : A una settimana dall’incendio in cui è morto Moussa Ba, il giovane senegalese di 28 anni, alla baraccopoli di San Ferdinando la prefettura di Reggio Calabria ha iniziato i trasferimenti volontari negli Sprar e nei Cas. A parte un centinaio di richiedenti asilo o di titolari di protezione internazionale che hanno accettato di andare, molti migranti sono destinati a rimanere nel limbo che, in questo periodo, accoglie quasi 2mila lavoratori ...

Un altro Incendio e un altro morto nella baraccopoli di San Ferdinando : Ancora un incendio nella baraccopoli che ospita i migranti a San Ferdinando, nel Reggino, e ancora un morto. Era da poco passata la mezzanotte quando nell'accampamento in cui trovano ricovero decine di braccianti impegnati nelle campagne del comprensorio sono divampate le fiamme. Venti baracche ridotte in cenere in pochi minuti e quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti hanno trovato il corpo carbonizzato di uno degli occupanti. Si tratta di ...

