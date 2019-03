Il presidente del Mozambico ha detto che le persone uccise da un ciclone potrebbero

Chi sarà il nuovo presidente della Provincia? Per ora solo 'rumors' sui nomi in attesa della data delle elezioni : Da tempo si parla della futura presidenza della Provincia, quella che dovrà gestire l'ente dopo Fabio Natta. Nei giorni scorsi una indiscrezione sulla possibile reggenza dell'attuale Sindaco di ...

Inter - fine della crisi con Icardi : ci sarebbe il patto con il presidente Zhang : Il trionfo di ieri nel derby contro il Milan riporta il sereno in casa Inter. I nerazzurri, infatti, grazie a questo successo sono balzati al terzo posto in classifica con cinquantatré punti, superando proprio i rossoneri, ora a meno due e portandosi a più sei sulla Roma quinta. E proprio questo clima sereno potrebbe facilitare la fine del tormentone relativo al centravanti argentino, Mauro Icardi, che ormai da quasi un mese e mezzo è ...

Addio a Gino Falleri - decano dei pubblicisti. Il vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio aveva 92 anni : E' morto questa notte a Roma, all'età di 92 anni, Gino Falleri, vicepresidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio e presidente del Gus (Gruppo giornalisti uffici stampa).Nato a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino, l'8 luglio 1926, laureato in Giurisprudenza, era iscritto nell'elenco pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Lazio dal 1957. Dopo gli inizi al Messaggero, ha lavorato per Momento Sera, Il Giornale ...

Immigrazione - il presidente del Tar sulla «penosa litania». Gli avvocati : impostazione discriminatoria : Sono d'accordo con Lei sul fatto che il 'diritto' sia una scienza viva e che, come tale, debba sottrarsi al rischio di diventare anacronistica . Ben vengano, quindi, aggiornamenti e miglioramenti. La ...

Giappone : nuove accuse a carico dell'ex presidente di Nissan Ghosn : ...4 miliardi di yen; il manager avrebbe mobilitato i suoi sottoposti per celare l'entità reale dei pagamenti a suo favore, ed evitare così critiche da parte dell'opinione pubblica e della politica ...

Inter - arrivano i complimenti del presidente Steven Zhang : “vittoria nel derby speciale - siamo rimasti uniti” : Dopo il successo nel derby contro il Milan, vinto per 2-3, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha rivolto i suoi complimenti alla squadra Grande euforia in casa Inter dopo il derby vinto per 2-3 contro il Milan. Il presidente Steven Zhang è stato uno dei più contenti nel post partita e, Intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha rivolto i suoi complimenti ai giocatori: “la vittoria nel derby è sempre speciale. Voglio ...

Il presidente del Family day : 'Alle europee sosterremo Fratelli d'Italia. Appoggiano le nostre istanze' : "Noi riconosciamo che Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni stanno portando avanti una politica a vantaggio della famiglia, per la difesa della vita dal concepimento alla morte naturale e per la libertà educativa dei genitori, assolutamente coerente rispetto al Family Day e alle nostre ...

Pd - Zingaretti proclamato segretario : 'Governo del Ni e l'Italia galleggia' - Gentiloni eletto presidente : E' indispensabile rimettere al centro della nostra politica la giustizia sociale perché la lotta alla povertà è la condizione per stare meglio tutti". "Se il governo non lo fa incontriamo noi ...

Pd - Gentiloni presidente | Zingaretti proclamato segretario : "Governo del Ni e l'Italia galleggia" : L'ex governatore del Lazio all'assemblea a Roma: "Dobbiamo cambiare, serve un partito più aperto. Muoviamoci e mettiamoci in cammino"

Paolo Gentiloni è il presidente del Pd : 12.58 Paolo Gentiloni è stato eletto presidente del Pd dall'Assemblea nazionale a Roma.Circa mille delegati a suo favore, nessun voto contrario, 86 gli astenuti. Il nuovo Pd "non nasce dall'abiura del passato, ma dalla consapevolezza che impone riflessioni e programmi nuovi, alleanze per l'alternativa", dice Paolo Gentiloni dal palco dell'assemblea Pd. "Vince la squadra, no a posizioni personali", ha detto.

Nicola Zingaretti proclamato segretario Pd dall’Assemblea del partito. I renziani convergono su Gentiloni presidente : Dopo il successo delle primarie, la ratifica. L’Assemblea del Pd ha proclamato Nicola Zingaretti segretario del Pd. E’ stato il presidente della commissione congresso uscente Gianni Dal Moro a formalizzare i risultati delle primarie del 3 marzo e gli esiti dei gazebo. Come ha spiegato Dal Moro, i voti totali sono stati 1.582.083 e quelli validi 1.569.628. In percentuale, Zingaretti ha avuto il 66% (in totale 1mln 035.955 voti). Dietro di lui, ...

Quanto guadagna Sergio Mattarella : stipendio e redditi del presidente : Quanto guadagna Sergio Mattarella: stipendio e redditi del Presidente stipendio Sergio Mattarella Vi siete mai chiesti Quanto può guadagnare il Presidente della Repubblica? Probabilmente vi sarete posti almeno una volta questo interrogativo senza poi di fatto riuscire a togliervi questa curiosità. In questo articolo vi forniamo ulteriori dettagli sui guadagni del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella: Quanto guadagna e qual è il suo ...

"presidente del Parco? Ora tocca a Costa" - Foto - Video : ... senza decisioni, si andrà al commissariamento: "Abbiamo già dato al ministro Costa la disponibilità su una serie di nomi di alto profilo, lasciando fuori la politica dai parchi. Aspettiamo la ...