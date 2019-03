huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) Livelli di sicurezza altissimi. Come ha chiesto l'entourage deldella Repubblica popolareXiche atterrerà agiovedì insieme alla moglie. Due "green zone", bonifiche, tiratori scelti e itinerari decisi al momento. La Capitale si prepara così per la visita del secondo uomo più potente della Terra. In questa due giorni potrebbero essere impiegati circadell'ordine.Come già avvenuto in passato in occasione di altre visite di capi di Stato, saranno predisposte due green zone, ovvero due aree di sicurezza. La zona A, in pieno centro storico, abbraccerà piazza Venezia, via del Plebiscito, il Campidoglio, via Cavour, ma anche via del Muro Torto e piazza dei Cinquecento. La zona B, sarà ai Parioli attorno all'hotel Parco dei Principi perché è qui che Xi...

Montecitorio : Domani alle 10.30 comunicazioni del Presidente del Consiglio @GiuseppeConteIT-@Palazzo_Chigi su documento d'intesa… - RaiNews : Il presidente cinese Xi Jinping sarà impegnato in una visita di Stato in Europa dal 21 al 26 marzo prossimi che toc… - FraAniello : RT @HuffPostItalia: Il presidente cinese Xi Jinping tra Roma e Palermo. Oltre mille uomini delle Forze dell'Ordine in campo -