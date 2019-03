Gattuso | Kessie-Biglia? Per me sconfitta

Kessiè e Biglia chiedono scusa dopo la lite : “figuraccia - colpa dell’adrenalina. Ci dispiace per Gattuso - sappiamo quanto ci tiene” : dopo la lite in panchina, Kessiè e Biglia si sono presentati davanti alle telecamere per scusarsi pubblicamente con società, tifosi e soprattutto Gattuso: litigio nato dall’adrenalina del momento Brutto episodio accaduto nei minuti finali di Milan-Inter. Arrabbiato per la sostituzione, Frank Kessiè ha litigato con Lucas Biglia prima di sedersi in panchina. Fra i due è volata qualche parola di troppo ed è stato provvidenziale ...

Rissa Kessie-Biglia - Gattuso furioso : “oggi abbiamo perso anche a livello comportamentale” : Sconfitta e passo indietro per il Milan, ecco le dichiarazioni del tecnico Gattuso ai microfoni di Sky Sport: “l’Inter nel primo tempo ha fatto molto meglio di noi, abbiamo dato troppo tempo, nella ripresa un pò, bisogna avere anche le giuste caratteristiche per il pressing, a livello qualitativo meglio nel secondo tempo. Non cambia nulla dopo questa sconfitta, l’Inter è molto forte, ha qualità e gioca bene a calcio ...

Milan-Sassuolo - formazioni ufficiali : Kessié recupera - Gattuso conferma Suso titolare : Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, match valido per la 26esima giornata di Serie A. Il calcio d’inizio della sfida tra rossoneri e neroverdi ci sarà alle ore 18, quando l’arbitro Valeri ordinerà ai 22 giocatori in campo di avviare il gioco. Queste le scelte di Gattuso e De Zerbi: Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; ...

MilanO - Sono 23 i giocatori chiamati dal tecnico rossonero Gattuso per la gara

Infortunio Kessiè - Milan e Gattuso in ansia : i dettagli : Infortunio Kessiè, Milan alle prese con un problema non da poco: il centrocampista ivoriano è fondamentale per le dinamiche rossonere Infortunio Kessiè, il centrocampista del Milan è stato costretto a chiedere il cambio a metà del primo tempo di gioco nella gara contro la Lazio, valida per le semifinali di Coppa Italia. Dopo uno scontro in mediana, il calciatore ha accusato un dolore muscolare alla coscia destra, chiedendo dunque a Gattuso ...