C’è stata una sparatoria a Utrecht - nei Paesi Bassi : ci sono persone ferite : Un uomo ha sparato contro i passeggeri di un tram a Utrecht nei Paesi Bassi; la polizia ha detto che ci sono persone ferite ma il numero non è ancora chiaro. BREAKING: Several people injured in shooting in Dutch city

In Algeria C’è stata un’altra enorme protesta contro il presidente Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati : Venerdì, per la quarta settimana consecutiva, in Algeria si è tenuta una grande protesta contro il presidente 82enne Abdelaziz Bouteflika e i suoi alleati. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni di Bouteflika, al potere da vent’anni, e un cambio generale del sistema

Pierre Gasly - F1 GP Australia 2019 : “C’è stata una piccola perdita di potenza all’ultimo giro” : Al termine delle prime due sessioni di prove libere del GP d’Australia di Formula 1 la Red Bull di Pierre Gasly si trova alle spalle delle Mercedes e della vettura del compagno di squadra Max Verstappen. Il francese parlando a it.motorsport.com subito dopo la conclusione delle fatiche odierne, appare preoccupato per un piccolo problema patito nel finale. Gasly infatti ha affermato: “C’è stata una piccola perdita di potenza ...

Sampdoria - Romei : “Gasperini? C’è stata una manata molto forte senza provocazioni” : Si sono giocate le partite delle 15 valide per il campionato di Serie A, partita interessante e che ha dato importanti indicazioni quella tra Sampdoria ed Atalanta, successo per la squadra ospite con le reti di Duvan Zapata e Gosens, per i padroni di casa non basta invece la rete del momentaneo pareggio di Quagliarella. Ma caos per la reazione del tecnico Gasperini nei confronti del segretario Generale della Samp Massimo Ienca, ...

Dall’addio al Barça al rapporto con Messi - le rivelazioni di Luis Enrique : “C’è stata tensione con Leo” : L’attuale commissario tecnico della Spagna ha parlato del suo periodo al Barcellona, soffermandosi anche sul rapporto con Leo Messi Tante vittorie, numerosi trofei ma un rapporto non iniziato nel migliore dei modi. La liaison tra Luis Enrique e Leo Messi al primo anno di Barcellona dell’attuale ct della Spagna non è andato tutto per il verso giusto, a rivelarlo è l’allenatore spagnolo a Radio Catalunya: ...

Il giudice : «Tempesta emotiva? Non c’entra con la gelosia - che è stata considerata aggravante» : «Non c’è stato alcun riconoscimento di attenuanti all’omicidio per gelosia, non era questa la nostra intenzione. E non c’entra nulla il delitto d’onore». Orazio Pescatore, il giudice che ha quasi dimezzato la pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, 46 anni, strangolata nell’ottobre 2016 nella sua casa di Riccione, difende la sua posizione. Secondo il magistrato l’uomo, che aveva una reazione ...

Marcella Bella e Red Canzian fanno pace : “C’è stata una cotta…” : Red Canzian e Marcella Bella fidanzati? I coach svelano la verità a Ora o mai più Si è molto parlato oggi in rete delle dichiarazioni rilasciate da Red Canzian su Marcella Bella, prima della puntata finale di Ora o mai più 2019: l’ex membro dei Pooh, dopo la lite avuta con la collega in diretta sabato scorso, ha infatti rivelato clamorosamente in un’intervista “Io e Marcella Bella siamo stati fidanzati!”. E nella puntata ...

Grattacielo Regione Piemonte : non C’è stata corruzione - tutti assolti i 6 imputati : Non c’è stata alcuna corruzione dietro la variante che ha permesso alle imprese costruttrici di risparmiare sui lavori per il Grattacielo della Regione Piemonte, un’opera ancora incompiuta. È quello che pensa il Tribunale di Torino che questa mattina ha assolto sei imputati accusati a vario titolo di falso, abuso d’ufficio e corruzione al termine di un processo che, per quanto sia lenta la giustizia italiana, è comunque stato più rapido ...

Juventus - Pjanic allo scoperto : “C’è stata la possibilità di andare via. Champions? Manca poco per vincerla” : Il centrocampista della Juventus ha parlato di mercato e della sua voglia di vincere la Champions League La sfida con l’Atletico Madrid, il futuro con la Juventus e il cruccio relativo alla finale di Cardiff. Sono questi gli argomenti trattati da Miralem Pjanic nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Giornale’, nel corso della quale il bosniaco ha rivelato alcune offerte di mercato ricevute negli scorsi ...

C’è stata un’esplosione in un’abitazione ad Avezzano - in provincia dell’Aquila : Venerdì mattina è esplosa un abitazione ad Avezzano, comune in provincia dell’Aquila, in Abruzzo. I vigili del fuoco stanno soccorrendo due persone che sono rimaste intrappolate nelle macerie, che «sembrano rispondere». Nell’abitazione abitava una famiglia di tre persone. L’esplosione potrebbe

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione C’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...