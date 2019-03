Sci | dominio Shiffrin a Soldeu | vince gigante e coppa di specialità

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dominio totale di Therese Johaug nella 30 km! 16ma Anna Comarella : dominio totale della norvegese Therese Johaug, che stravince la 30 km femminile tc mass start di Oslo valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, e si prende la vetta della classifica delle distance, mentre la russa Natalia Nepryaeva, seconda, rosicchia punti pesanti alla norvegese Ingvild Oestberg nella graduatoria generale (ne conserva soltanto 50 di margine). Parte subito a tutta la norvegese Therese Johaug, che dopo aver dominato i ...

Sci - dominio Shiffrin nello slalom di Maribor. Ottava Chiara Costazza : MARIBOR - Prosegue il dominio di Mikaela Shiffrin nella Coppa del Mondo di Sci alpino femminile. L'americana si aggiudica anche lo slalom speciale di Maribor e bissa la vittoria di ieri, in gigante, ...

Sci alpino - Coppa Europa 2019 : nel parallelo di Tignes terzo posto per Lorenzo Moschini - tra le donne dominio francese : Oggi a Tignes, Francia, si sono disputati due slalom paralleli valevoli per la Coppa Europa di sci alpino 2019. Nella prova maschile brillante terzo posto per Lorenzo Moschini che ha superato il padrone di casa Maxime Rizzo nella finale per il 3/4 posto. Nella prima manche pesante errore del francese che ha permesso al nostro portacolori di gestire nella seconda manche per poi vincere e centrare il gradino più basso del podio. Alex Vinatzer, ...

Diretta/ Slalom Schladming streaming video e tv : dominio austriaco su questa pista - Coppa del Mondo Sci - : Diretta Slalom Schladming streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri , oggi 29 gennaio 2019, .

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominio Shiffrin : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

