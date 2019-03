Nasce il nuovo Pd dell' era Zingaretti | ' Qui si deve cambiare tutto'

Calcio : Nasce il nuovo Mondiale per Club! Dal 2021 torneo a 24 squadre : Il Mondiale per club diventa a 24 squadre. Questa è la decisione che il Consiglio della Fifa ha preso oggi a Miami. La massima organizzazione del Calcio Mondiale ha votato a favore (25 sì e 7 no) dell’istituzione di un nuovo torneo, che vedrà la partecipazione di 24 club e che si giocherà nell’estate del 2021. L’Europa avrà a disposizione otto posti per i propri club, mentre sei sono per il Sudamerica. I rimanenti dieci saranno ...

Ami il mare? In Liguria Nasce un nuovo lavoro - l’avvistatore di cetacei : Bella notizia in Liguria per tutti gli appassionati di natura marina, infatti la Regione lancia una nuova figura professionale: l’accompagnatore di turismo marino, attività legata soprattutto alle gite in mare per avvistare i cetacei. L’idea è nata dagli assessori regionali al Turismo e alla Formazione Gianni Berrino e Ilaria Cavo, ed è stata illustrata al convegno “E’ possibile coniugare la tutela dell’ambiente con ...

San Siro - Nasce il nuovo stadio di Milan e Inter/ Meazza 'rottamato' entro il 2023 : nuovo stadio San Siro: Milan e Inter rottamano il Meazza entro il 2023, manca solo l'accordo finale. I rumors e il nuovo progetto: costerà 600 milioni euro

Nasce a Crema il nuovo Centro per la Riabilitazione della mano e dell’arto Superiore : È stato inaugurato recentemente a Moscazzano (Crema), il nuovo Centro dedicato a un organo fondamentale quanto complesso: la mano. Si tratta dello “Studio Paparo – Riabilitazione mano e Arto Superiore” che può vantare un “filo” diretto con il Reparto di Chirurgia e Riabilitazione della mano dell’Ospedale San Giuseppe, Gruppo MultiMedica di Milano, diretto dal Professor Giorgio Pajardi. «La mano è una parte del corpo complessa e delicata ...

Milano. Rogoredo : dalle ex docce pubbliche Nasce un nuovo giardino condiviso : “Un ulteriore passo in avanti nella rigenerazione del quartiere, un nuovo luogo dove poter dare vita a eventi e opportunità

USA : Nasce un nuovo parco nazionale lungo il Lago Michigan : ... ecco com'è veramente l'Isola dei famosi 2019 Crociere: il 2019 sarà l'anno record delle navi È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York MSC avrà una nave dedicata solo alle mini ...

Umbria. "Pendolari Stufi" : Nasce il nuovo comitato. "Tavola rotonda e sgravi fiscali" : ASI, Umbria - I pendolari dell'Alto Tevere sono "stufi". Questa la parola d'ordine che ha spinto i viaggiatori della ex Ferrovia Centrale Umbra ad organizzarsi in un nuovo comitato di scopo che ...

Nasce il nuovo Espresso : la presentazione il 21 febbraio al Teatro Argentina di Roma : In edicola da domenica 24 il nostro giornale verrà fatto conoscere ai lettori in un appuntamento col direttore Marco Damilano e ospiti italiani e internazionali. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

MotoGP - Valentino Rossi a Sky : 'Ecco come Nasce il mio nuovo casco'. FOTO E VIDEO : È stato lo stesso Valentino a dare lo spunto a Drudi per questa nuova creazione , come spiega in un'intervista a Sky Sport: "Al momento di fare il casco per i test invernali, ho lanciato la sfida ad ...

Formula1 - Nasce Alfa Romeo Racing. Nuovo nome e logo per Sauber : Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l'ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l'arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l'...

Nasce il Toro di Belotti con il nuovo Zaza : TORINO - Adesso si può dire, perché mai li avevamo visti giocare così, entrambi con tale intensità, entrambi così inseriti nel contesto. Non solo Belotti , cioè. Anche Zaza . Insieme, fin dal primo ...

Exellula - il nuovo centro per le terapie avanzate che Nascerà alle porte di Milano : Miami (Usa) – Si chiama Exellula e dal 2022 sarà il primo centro totalmente dedicato allo sviluppo e alla produzione di terapie avanzate come quelle cellulari e geniche in conto terzi, con un investimento di oltre 20 milioni di euro. Un servizio dedicato ad altri centri di ricerca e alle compagnie biotech realizzato alle porte di Milano da parte dell’italiana Anemocyte. L’annuncio è stato dato durante la conferenza scientifica Phacilitate: ...