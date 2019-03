Franco Bernabè | Il 5G? Non è meno sicuro di altre tecnologie

huffingtonpost

(Di domenica 17 marzo 2019) "Il 5G non pone problemi di sicurezza maggiori rispetto adforme di comunicazione. Non è assolutamente vero che presenti un rischio di permeabilità più alto di altri sistemi. L'interesse al 5G, peraltro, è anche degli Stati", ne è convintoBernabè. Il manager, ospite di 1/2 h In Più su Rai 3, è intervenuto sul ruolo della Cina nel mondo e sulla Via della Seta, il memorandum che sarà siglato a breve tra Pechino e Roma. Quanto alla tecnologia delle comunicazione cinese - e, in particolare agli apparati di Huawei - assicura che non bisogna avere timore: "La capacità di intercettare le comunicazioni non dipende dall'apparato in sé ma dai software che vengono sviluppati a riguardo".tranquillo sul tema Giampiero Massolo, presidente di Fincantieri, anche lui ospite della trasmissione.Bernabei ...

