Del Piero | ‘Dopo sette scudetti consecutivi i tifosi vogliono vincere la Champions’

Blastingnews

(Di domenica 17 marzo 2019) Alessandro Del, impegnato nel Trophy Tour della Uefa, durante il quale ha accompagnato la Champions League in Indonesia, intervistato dal sito ufficiale della Federazione ha fatto il punto sul quarto della Juve contro l'Ajax.Il pericolo Ajax L'ex bianconero ha iniziato la sua testimonianza parlando degli olandesi, autori di un ottavo di finale sorprendente, infatti all’andata gli uomini di Erik ten Hag hanno perso ad Amsterdam per 2-1 contro il Real Madrid, al ritorno proprio al Bernabeu hanno ribaltato il risultato vincendo per 4-1 ed eliminando, così di fatto i blancos, vincitori delle ultime tre Champions League. L'ex capitano bianconero sottolineando questo episodio vuole mettere in guardia la sua ex squadra, in modo da indurla a non sottovalutare gli avversari. Il sorteggio appare favorevole per i campioni d'Italia, ma non c’è da fidarsi della formazione olandese ...

ChampionsLeague : ???? Giorgio Chiellini is the 5TH player in history to play 500 matches for Juventus in all competitions ?????? Aless… - rossipresidente : Tajani deve sapere: prima della guerra il fascismo ha vietato le libertà politiche e sindacali, incendiato le case… - Squawka : Only five players have made 500 appearances in all competitions for Juventus: ???? Alessandro Del Piero (705) ???? Gia… -