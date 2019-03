Complete One UI Project è arrivato per risolvere alcuni “problemi” dell’interfaccia One UI

This War of Mine : Complete Edition (Switch) - recensione : La guerra non è mai divertente, ma da sempre è uno dei temi più trattati nel mondo dei videogiochi. Tralasciando Call of Duty, Battlefield e compagnia bella, sono davvero pochi i titoli che sono stati capaci di affrontare la guerra con un gameplay diverso da quello dei canonici sparatutto in prima o terza persona. Meno ancora hanno avuto la delicatezza di raccontare storie di guerra con il giusto mix di delicatezza e ricchezza di dettagli. ...