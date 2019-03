Rifiutato a ' C' è posta per te' accoltellò il compagno della ex | condannato a 8 anni

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Non riusciva a darsi pace dopo il rifiuto avvenuto negli studi di C'èper te, così dopo la registrazione, un 22enne di origine napoletana aveva accoltellato il nuovoex, ferendolo in modo molto grave all'addome.I fatti risalgono al gennaio 2016 ma la condanna è arrivata soltanto mercoledì: il protagonista di questo tentato omicidio è Emanuele Colurcio, salito alla ribalta per essere statodalla ex ragazza dopo un vano tentativo di riconquista avvenuto in una puntata di C'èper te, il famosissimo people show di Canale 5 condotto dalla reginatelevisione italiana, Maria De Filippi. Il programma, come è noto, prevede l'apertura o la chiusurabusta: la protagonista di questa storia scelse di chiudere la busta rifiutando le ultime avances del suo ex ragazzo. La vicenda sarebbe avvenuta in provincia di Napoli. Inoltre, secondo quanto riporta ...

