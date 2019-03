Milan Inter | Spalletti | ' Nainggolan e Miranda out' Icardi | nessuna novità

Milan Inter - Gattuso prima del derby : 'Inter morta? Noi ci siamo passati prima' : ... anche il giocatore più forte del mondo deve avere rispetto degli altri componenti dello spogliatoio e quando vedo che qualcuno manca di rispetto io posso diventare l'uomo più cattivo del mondo. Il ...

Serie A – Icardi rompe il silenzio alla vigilia del derby Milan-Inter : il post social dell’attaccante argentino [FOTO] : Mauro Icardi ed il messaggio social pre-derby: il post dell’attaccante argentino alla vigilia di Milan-Inter A poche ore dal derby della Madonnina Mauro Icardi rompe il silenzio dopo due settimane con un post. L’attaccante argentino ha postato su Instagram una sua foto con la maglia dell’Inter nella classica esultanza quando porta le mani alle orecchie, a spiccare nella foto c’è la fascia di capitano al braccio ...

Milan-Inter - i 19 convocati da Spalletti : in lista non c’è Icardi : Milan-Inter – Diramata da pochi minuti la lista dei 19 giocatori convocati da Luciano Spalletti per il derby di domani sera. Non c’è Icardi, sebbene nel pomeriggio l’argentino avesso postato su Instagram un’immagine del suo ultimo gol nel derby. A questo punto, la rottura è totale. A seguire la lista completa. convocati Milan-Inter, Icardi non […] More

Milan-Inter - Gagliardini vittima delle Iene : in regalo la maglia del Milan! : Un'immagine dello scherzo a Gagliardini Non deve avere passato ore piacevoli, Roberto Gagliardini, a pochi giorni dal derby. Il centrocampista dell'Inter è stato vittima di uno scherzo organizzato dal ...

Milan-Inter - Ruggeri : 'Punto su Lautaro per il derby. Attenzione a Suso' : La passione nasce con la Grande Inter, quella di Sarti-Burgnich-Facchetti, da allora i colori nerazzurri hanno sempre accompagnato la vita intensa, piena di idee e parole, di Enrico Ruggeri. E' appena ...

Milan-Inter - Le Vibrazioni rossonere : "Milan - che band! E Icardi..." : Le Vibrazioni. Foto Instagram Le Vibrazioni, vent'anni di carriera che festeggeranno il 26 marzo al Forum di Assago con tanti ospiti, a cominciare da Piero Pelù, hanno un imprinting rossonero. Dal ...

Milan-Inter - Spalletti fiducioso in conferenza stampa : “noi all’altezza della situazione” : Luciano Spalletti alla vigilia del derby tra Milan ed Inter: l’allenatore nerazzurro parla in conferenza stampa Dopo le parole di Rino Gattuso in conferenza stampa, anche Luciano Spalletti ha parlato davanti alla platea di giornalisti alla vigilia del derby tra Milan ed Inter. A seguito della delusione maturata in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, il tecnico nerazzurro ha confessato le sue sensazioni ed i suoi ...

Milan-Inter - Collovati : "Milan favorito. Occhio a Suso e Perisic" : Fulvio Collovati è uscito dal ciclone che l'ha travolto per le dichiarazioni sulle donne a 'Quelli che il calcio', un mese fa su Rai 2. Non ne vuole parlare. I social tritano carne senza pietà e ...

Inter - Spalletti : «Milan squadra forte. Dobbiamo tornare a giocare e lottare» : APPIANO GENTILE - "Bisogna tornare a giocare e lottare anche se c'è poco tempo" . Luciano Spalletti analizza le difficoltà dell'Inter dopo l'eliminazione in Europa League contro l'Eintracht ...

Milan-Inter - Gattuso sicuro in conferenza stampa : “non sottovalutiamo l’Inter. Icardi? Serve rispetto. E su Piatek…” : Gennaro Gattuso non si sfida di un’Inter in difficoltà ma pronta a far male nel derby: l’allenatore del Milan commenta il caso Icardi e scherza con la stampa polacca su Piatek Vigilia caldissima quella che precede Milan-Inter, l’attesissimo derby di Milano che lancia la volata di un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. Sarà un derby da record, quello con l’incasso più alto della Serie A, superiore ai ...

