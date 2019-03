L' odio uguale e contrario

quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2019) Il mondo torna in allerta, proprio quando la rete internazionale della sicurezza sta impiegando risorse massicce per disinnescare gli effetti della guerra contro il nemico jihadista, feroce, spietato,...

overdoshaz : Io mi odio perché ogni giorno è sempre uguale al precedente, non faccio mai niente di costruttivo, qualcosa che pos… - lucia_marziali : Comincia te a non fomentare l'odio, con l'unico nome che rifuggi come un incubo, forse la razzista sei tu verso chi… - otreborcxc : odio quelli che “fai tu”, “dimmi tu”, “per me è uguale”, “come preferite voi”, “mi accollo tutto” MA PRENDETE UNA DECISIONE CAZZO -