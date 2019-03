LIVE Sci alpino | Slalom femminile Soldeu 2019 in DIRETTA | Wendy Holdener impeccabile

oasport

(Di sabato 16 marzo 2019) Buongiorno e benvenuti alladello specialedi(Andorra) valevole per la Coppa del Mondodi sci. La coppa è già saldamente nelle mani di Mikaela Shiffrin che in questa specialità sembra non avere alcuna rivale e sulle vittorie inha costruito le fortuna di una stagione da record.Ad impensierire la regina diShiffrin ci proveranno soprattutto due atlete, la slovacca Vlhova che al momento sembra più in forma in gigante e la svizzera, l’unica negli ultimia riuscire a tenere i ritmi di Shiffrin. Non mancano le outsider di lusso, da Sween Larsson a Liensberger, fino ad arrivare alla svedese Hansdotter, al passo d’addio nella specialità che l’ha vista trionfare alle Olimpiadi a PyeongChang. Per l’Italia solo due .atlete al via, Chiara Costazza e Irene Curtoni, con pochissime possibilità di ...

zazoomnews : LIVE Sci alpino Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA: male De Aliprandini ora la caccia al podio - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA: male De Aliprandini ora la caccia al podio - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante maschile Soldeu 2019 in DIRETTA: seconda manche si incomincia! De Aliprandini vuole il podi… -