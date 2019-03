Il caso Sarti | da faida locale a trappola per i boss grillini

Che fare sul caso Giulia Sarti? : caso Giulia Sarti. Che fare? Criticare l’articolo di Giuliano Ferrara di ieri sulla farsa della privacy nella Repubblica grillina? O convenire? Prendere le distanze dal pezzo del venerato maestro per l’impeto con cui inchioda l’onorevolessa all’esibizione delle zinne? O farlo proprio? Rifuggire dall

"Così batteremo il Revenge Porn" caso Sarti e non solo. L'intervista : "È un testo sottoscritto da decine di senatori del Movimento 5 Stelle, un intervento normativo che serve a prevenire e punire la diffusione in rete di materiale sessualmente esplicito senza l'espresso consenso delle persone coinvolte Segui su affaritaliani.it

Il caso Sarti - tra ricatti e sessuofobia : Usciremo dal Medioevo (chiedo scusa al Medioevo per il paragone offensivo, fossi in lui non vorrei mai essere confuso con tanta sessuofobica contemporaneità) la prima volta che un essere umano adulto si preoccuperà per un altro essere umano adulto apostrofandolo così: un hacker è entrato nel tuo tel

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Marzo : caso Sarti 940 segnalazioni nel 2018 alla Postale : In coro I partiti giurano: “Subito la legge sul revenge porn” Lezzi, Bongiorno, Carfagna, Valente; da FdI fino a LeU sono tutti d’accordo: “La norma è urgente, possiamo approvarla insieme” di Tommaso Rodano Democrazia proprietaria di Marco Travaglio Tenetevi forte, perché sta per arrivare la nuova coppia comica dell’anno. Di Maio e Salvini? No, quella ha già vinto l’Oscar 2018. Ora c’è di più e di meglio: Calenda e Pisapia. Se tutto va ...

caso Giulia Sarti - Vittorio Feltri critica duramente Lilli Gruber per difendere la grillina : Vittorio Feltri critica duramente Lilli Gruber per come ha trattato il Caso di Giulia Sarti Lilli Gruber è una brava giornalista televisiva, dirige con successo da anni Otto e mezzo, programma serale de La 7 sbilanciato a sinistra e per questo apprezzato dai progressisti benestanti, i più fessi della compagnia. Qualche giorno fa la conduttrice diventata famosa … Continue reading Caso Giulia Sarti, Vittorio Feltri critica duramente Lilli ...

caso Giulia Sarti - la polizia postale 'Nessun nuovo video in rete' : Politica Caso Giulia Sarti, la solidarietà del mondo politico: "Diffondere foto che riguardano la sua vita privata è vergognoso" Il Caso della ex presidente della commissione Giustizia potrebbe ...

Il caso Sarti accelera l'iter della legge contro il revenge porn : È diventata un caso politico la vicenda del materiale privato appartenente alla deputata di M5s Giulia Sarti, diffuso illecitamente e circolato sulle chat nelle ultime ore. Già nell'occhio del ciclone per la questione dei mancati rimborsi e per la battaglia legale con l'ex-compagno Bogdan Tibusche, in seguito alla quale si è autosospesa dal Movimento e ha rassegnato le proprie dimissioni da presidente della commissione Giustizia di ...

Sesso - filmini e revenge porn : la sessuologa sul caso di Giulia Sarti - “libertà sessuale dovrebbe essere un diritto di tutti” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, sul caso Giulia Sarti e sul tema del revenge porn. “La libertà sessuale dovrebbe essere un diritto e fatti del genere ci fanno capire che non lo è -ha detto la sessuologa-. Nel momento in cui emergono fatti di questo tipo abbiamo una forte condanna morale con critiche ed insulti con un retrogusto di ...

Giulia Sarti - polizia : no nuovi video in Rete. Salvini : 'caso disgustoso' : Il ministro dell'Interno, , sta seguendo personalmente la vicenda che coinvolge la parlamentare grillina . È quanto si apprende da fonti del Viminale. Al momento, le verifiche della polizia Postale ...

Salvini segue caso Sarti - 'disgustoso' : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "È una vicenda disgustosa e molto grave. È nostro dovere proteggere la libertà e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, che subiscono e/o hanno subito ...

Salvini segue il caso Sarti : "Vicenda disgustosa". La Polizia postale : "Nessun nuovo video in rete" : "È una vicenda disgustosa e molto grave. È nostro dovere proteggere la libertà e la privacy di Giulia Sarti e delle altre persone, spesso giovani, che subiscono e/o hanno subito lo stesso vergognoso trattamento". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, sul caso della parlamentare del Movimento 5 Stelle. Il ministro ha fatto sapere che segue personalmente la questione e ha chiesto informazioni alla Polizia.Fonti ...

caso Sarti - parla la mamma di Tiziana Cantone : "Mi dispiace tantissimo che le sia capitato questo, ma magari, essendo una parlamentare, quanto accaduto può diventare un input per legiferare e intervenire finalmente su questo fenomeno". A parlare è ...