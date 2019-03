Gattuso | “L’Inter non è morta Piatek? La differenza non deve farla solo lui”

milanworld

(Di sabato 16 marzo 2019) Il tecnico del Milan, Rino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Madonnina. L’allenatore calabrese ha toccato diversi argomenti, di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa di Milanello.“Ogni derby ha una storia a sé – le prime parole di, che ha proseguito –. Non dobbiamo pensare alla partita dell’andata perché sarà diverso. Da cinque giorni sento che siamo favoriti e l’Inter è, ma nelle stracittadine queste cose non esistono. Serve rispettare l’avversario, giocare con la testa e rispettarla bene. Voglio vedere dai miei ragazzi cuore, intelligenza e voglia. Giocheremo davanti ad un San Siro da record di incassi e dovrà essere il nostro dodicesimo in campo, ma rispettiamo l’Inter perché ha campioni e ci può mettere in grandissima difficoltà”.Come si ...

AntoVitiello : Gattuso non si fida dell’Inter: “Attenzione a dire che l’Inter è morta, non cadiamo nella trappola. Il derby dà mot… - SkySport : ? #UltimOra #Milan ?? #Gattuso: 'Nel #Derby non ci sono favoriti. L'#Inter va rispettata, servono testa e cuore. Ogn… - Gardenia11_1 : RT @MilanLiveIT: #Gattuso: 'Ogni derby ha una storia a sé. Non pensiamo a quello di 4 mesi fa. Sento dire che siamo favoriti e che l'Inter… -