Clima | Maglie | “Io Greta la metterei sotto con la macchina” E le arrivano le minacce di

meteoweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019) “Adesso non si può più dire male diperché mi hanno detto che ha la sindrome di Asperger, cioè è malata di autismo, allora a quel punto il politically correct e anche il buon senso mi vietano di dire quello che avrei detto se fosse stata sana: che l’avrei messacon la macchina. Ma non si può dire“. La giornalista Maria Giovanna, ospite ieri a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1, ha risposto così a una domanda suThunberg, la sedicenne svedese diventata l’icona mondiale delle proteste ambientaliste dei giovani. Oggi su Twitter la giornalista ha fatto mezzo passo indietro chiarendo il senso di quella che ha definito “una battuta durante una trasmissione di satira e di scherzo come ‘Un giorno da pecora’. La mamma dell’esercito del #politicallycorrect è sempre #incinta“.E dopo le polemiche partite ...

repubblica : Clima, Maria Giovanna Maglie: ''Greta? Se non fosse malata la metterei sotto con la macchina'' - pfmajorino : La sostenitrice di #Salvini. Su #Greta. Clima, Maria Giovanna Maglie: ''Greta Thunberg? Se non fosse malata la mett… - fabiochiusi : Ma c'è un limite a questo schifo oppure si continua a spararla sempre più grossa per finire in tv e sui giornali se… -