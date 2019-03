bari.repubblica

(Di sabato 16 marzo 2019) Hanno rubato leper la merenda dei. Bevande, patatine, tronchesi e materiale vario usato per fare i laboratori dei ragazzi. 'Ieri è stata una giornata di rabbia per noi operatori e per i ...

rep_bari : Bari vecchia, furto nel centro sociale per i bambini: 'Rubate anche le torte per la merenda' [news aggiornata alle… - piccherroll : @MercantediLuce @Guaglia6 Mado ho visto in frigo. Bari vecchia, c'era la mamma di Antonio Cassano che mi ha sussurrato parole d'amore. - aneednelav : @clahoeilish ma amo guardati i video di bari vecchia quella è cultura pugliese™? -