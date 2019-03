Tesla - Il titolo crolla in Borsa | la Model Y delude le attese

quattroruote

(Di venerdì 15 marzo 2019) Seduta difortemente negativa per la: il ribasso sul Nasdaq di New York è arrivato a sfiorare il 5% prima di mettere a segno un leggero recupero. La Casa californiana sembra avere deluso un mercato che si aspettava moltissimo dalla nuovaY presentata nel corso della notte italiana.Nessuna sorpresa. Nel complesso la maggior parte degli analisti specializzati nel comparto auto si dichiarano insoddisfatti per l'assenza di grandi sorprese dalla presentazione della Suv compatta. Anzi, alcune dichiarazioni dell'amministratore delegato Elon Musk hanno sollevato dubbi e preoccupazioni. "Nel complesso, abbiamo trovato l'evento alquantonte e senza grandi sorprese", ha per esempio affermato Emmaneul Rosner di Deutsche Bank. Adam Jonas, esperto di Morgan Stanley considerato uno dei sostenitori più accaniti del "fenomeno"sin dal 2011, mette ...

