Strage in Nuova Zelanda | il nome di Luca Traini scritto sui caricatori delle armi

(Di venerdì 15 marzo 2019). Ildel ventottenne di Tolentino che il 3 febbraio 2018, a Macerata, aveva sparato contro un gruppo di immigrati africani (e per questo è stato condannato a 12 anni di carcere) erasuiutilizzate per lanelle moschee di Christchurch, inMa l’avvocato di, GianGiulianelli, intervistato da Radio 24, ha fatto sapere che il ventottenne, sicuramente, prende le distanze dai terroristi. «È una cosa che lascia senza parole. Non ho ancora avuto modo di parlare con, ma l’ho sentito ieri sera per telefono», spiega il legale. «sicuramente si dissocia da questa cosa, poca importa che nel suo caso non ci fosse nessun riferimento religioso, ma sicuramente lui condannerà il suo accostamento a questa, perché è da tempo che ha maturato forte pentimento per il gesto che aveva fatto a ...

PaoloGentiloni : Solidarietà alla Nuova Zelanda, a @jacindaardern, ai credenti mussulmani. Fare strage in nome della razza bianca è osceno - Agenzia_Ansa : #NuovaZelanda, strage in due moschee: almeno 40 i morti, 'E' terrorismo'. Autore ha trasmesso attacco in diretta -… - SkyTG24 : Uno degli assalitori dell'attentato a #Christchurch in Nuova Zelanda ha trasmesso in streaming la strage. Vi mostri… -