Ricky Martin direttore artistico di Amici 2019

(Di venerdì 15 marzo 2019)Il mistero è stato – in parte – svelato. E’è il primodel serale di. In queste ore è stata registrata la puntata diin onda domani su Canale 5, in cui Maria De Filippi ha svelato l’identità di uno dei due coach, dopo che per settimane a tenere banco nella scuola - tra indizi più o meno criptici e conseguenti ipotesi – era stata proprio la ‘ricerca’ delle due figure cardine del serale.Il cantante portoricano, conosciuto soprattutto per tormentoni come Livin’ La Vida Loca e Maria, guiderà una delle due squadre del serale, in partenza sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5.Da ospite internazionale ainternazionale: non è la prima volta checalca il palco del talent show di Canale 5, era infatti il 30 maggio 2015 quando la pop-star era ...

