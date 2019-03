Nedved | “Juve-Ajax sfida bellissima Squalifica CR7? Ecco cosa dico”

juvedipendenza

(Di venerdì 15 marzo 2019) Pavel, intervistato ai microfoni di “SkySport” al termine del sorteggio di Champions League, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo avversario bianconero. L’sarà pronto a confermare ciò che di buono ha mostrato nel match contro il Real Madrid. Leggi anche:-Juventus,la potenziale rivale in semifinale: … More

juventusfc : #UCLDraw, il commento di Pavel #Nedved ?? - Eurosport_IT : Pavel #Nedved commenta il sorteggio dei quarti della Juve e poi ritorna su quell’episodio dello Stadium, di… - chiara_220896 : RT @juventusfc: #UCLDraw, il commento di Pavel #Nedved ?? -