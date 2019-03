Isola | Bettarini contro Solel | ' È arrogante e strafottente'

Blastingnews

(Di venerdì 15 marzo 2019) All'dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi e dall'inviato in Honduras, Alvin, il naufrago Stefanonon ne vuole sapere di seppellire l'ascia di guerra con l'ex di Luca Onestini, Soleil Sorgè. Infatti l'ex marito di Simona Ventura ha ancora una volta criticato la nuova fiamma di Jeremias Rodriguez e avrebbe anche puntato il ditoi suoi alleati. In particolare si è riferito all'ex cantante dei Pooh Riccardo Fogli che, a detta di, starebbe dalla parte della Sorgè per avere buone razioni di cibo. Inoltre l'ex calciatore ha detto che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ancora in gioco, in questa edizione 2019 del reality show di Mediaset, solo perché riesce a vincere la prova leader. Altrimenti, se non fosse per quello, già starebbe a casa per Stefano, in quanto è una ragazza molto viziata.La critica al cantante ...

