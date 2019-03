Figc | Gravina | ' Progetto seconde squadre è partito male'

Figc : Gravina incontra ministro Bussetti : ANSA, - ROMA, 13 MAR - Figc e ministero dell'istruzione per far arrivare il calcio a scuola. Il presidente federale Gabriele Gravina e il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti si sono incontra ti ...

Stretta della Figc sulle plusvalenze : il piano Gravina : La Figc accende un faro sul doping contabile delle plusvalenze nei bilanci delle società di calcio. Un ” tesoretto” che, come documentato da Repubblica, solo nella stagione 2017-2018 ha generato 724 milioni di entrate straordinarie alla Serie A grazie alla compravendita di calciatori. Il primo intervento, spiegano a Repubblica fonti attendibili, sarebbe quello di “attenzionare” gli scambi […] L'articolo Stretta ...

Serie C : Gravina cancella il Pro Piacenza dalla Figc. Revocata l'affiliazione : Il Pro Piacenza non fa più parte della Figc. In serata, il presidente Gravina ha infatti revocato l'affiliazione del club emiliano dopo la gara farsa di domenica pomeriggio tra Cuneo e Pro Piacenza . ...