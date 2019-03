Domani è l' Arduino Day

gazzettadelsud

(Di venerdì 15 marzo 2019)l'Day, che in tutto il mondo celebra la scheda elettronica open-source, interamente made in Italy, ideata per avvicinare i giovani all'informatica e diventata il cavallo di battaglia ...

PaoloX68 : RT @AnsaScienza: Domani è l'#ArduinoDay Celebra la scheda elettronica italiana #Arduino @arduino @ManifatturaMi @ComuneMI #spazioChirale #A… - AnsaScienza : Domani è l'#ArduinoDay Celebra la scheda elettronica italiana #Arduino @arduino @ManifatturaMi @ComuneMI… - nonriservato : DOMANI Saremo presenti col Gallab al talk CAMP #7 - LA MANIFATTURA A IMPATTO SOCIALE. Manifattura Milano Camp & O… -