Anticipazioni Una Vita | la morte di Olga e Adela | Ursula accusa Diego

Una Vita Anticipazioni Spagnole : la fuga di Simon ed Elvira e la tragica morte di Adela : Dopo quanto accaduto ad Arturo, Elvira deciderà di chiudersi in convento ma Simon non glielo permetterà, anzi le proporrà una fuga da amore... purtroppo con tragiche conseguenze.

Il Paradiso delle signore 3 Anticipazioni : per TINA una rivale in amore? : A distanza di poco più di due mesi dalla fine della serie, nuovi ed interessanti sviluppi ci attendono nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la fiction daily che appassiona il pubblico di Rai 1 e che vede protagoniste, questa volta, le vicende di TINA Amato (Neva Leoni). Il Paradiso delle signore spoiler: per TINA AMATO una rivale in amore? La nascente storia d’amore tra TINA e Sandro Recalcati (Luca Capuano) non è iniziata ...

Una Vita Anticipazioni : ecco cosa succede entro METÀ APRILE 2019 : Nuovi colpi di scena sono in arrivo nel quartiere di Acacias; scopriamo tutto quello che succederà entrò METÀ APRILE 2019 grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni della telenovela spagnola Una Vita. Olga rapisce Blanca Non appena Diego (Ruben De Eguia) la lascerà per via dei sentimenti che sente per Blanca (Elena Gonzalez), Olga (Sara Sierra) andrà letteralmente in escandescenze e, senza pensarci due volte, rapirà la gemella ...

Anticipazioni Upas 25-29 marzo : Franco su una sedia a rotelle - Diego pensa a se stesso : Succederà davvero di tutto nella soap Un posto al sole come ci rivelano le Anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 25 al 29 marzo su Rai 3. Al centro delle trame troveremo Beatrice, in quanto Raffaele le darà un ultimatum dopo averla vista in compagnia di uno sconosciuto, e Franco che, nonostante i buoni propositi, avrà difficoltà a superare un periodo tanto difficile della sua vita. Ecco cosa accadrà nel dettaglio. Upas, spoiler ...

Anticipazioni Un posto al sole : Manlio minaccia Giulia con una pistola : Continua il successo della soap opera 'Un posto al sole' che mette lo spettatore di fronte a nuovi cambiamenti che riguardano la vita dei personaggi. L'attenzione principale viene posta intorno alla figura di Adele che ha sbagliato la propria scelta decidendo di fare ritorno nella sua abitazione con Manlio. Il colonnello ha fatto la proposta di un viaggio pretendendo che la consorte accetti questa richiesta ma ha ricevuto una risposta ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019 : anticipazioni puntata 664 di Una VITA di venerdì 15 e domenica 17 marzo 2019: Olga svela alla madre Ursula che Diego risulta intossicato dal mercurio e rifiuta di curarsi… Blanca dà la notizia della malattia di Diego a Samuel, che a quel punto prova sentimenti alquanto contrastanti nei riguardi del fratello… Viene consegnato un biglietto minatorio a casa Palacioa. A quel punto, Lolita si precipita in strada e si accorge di un tipo ...

Anticipazioni Trono Over : è nata una nuova coppia - le accuse di Gemma : Trono Over Anticipazioni: Gemma accusa Rocco, David innamorato di Cristina Il 13 Marzo 2019 si sono registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne. Come sempre si è partiti da Gemma. Il Vicolo delle News racconta che la dama è tornata a parlare della sorpresa al castello ricevuta da Rocco. Secondo la […] L'articolo Anticipazioni Trono Over: è nata una nuova coppia, le accuse di Gemma proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 18-24 marzo 2019 : Blanca Soffre della Stessa Malattia di Diego! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 18 a domenica 24 marzo 2019: Samuel accetta di salvare la Vita a Diego! Anche Blanca è gravemente malata! Anticipazioni Una Vita: il dottore che ha in cura Diego fa una terribile scoperta su Blanca! Elvira decide di lasciare il quartiere quando Arturo si riprenderà! Lolita fa una scoperta molto importante. Ramon assume delle guardie del corpo! Susana vende la sua sartoria a… Ursula! Diego e ...

Una Vita - Anticipazioni : JAIME caccerà DIEGO - ecco perché : A partire dal risveglio inaspettato di JAIME Alday (Carlos Olalla), la telenovela Una Vita verrà contraddistinta da una serie di grandi colpi di scena: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, l’uomo uscirà improvvisamente dal coma ma non avrà alcun ricordo di quello che è successo subito dopo la morte di Cayetana (Sara Miquel). L’Alday, in ogni caso, riuscirà a parlare e potrà contare sul supporto di Samuel (Juan ...

Anticipazioni Una Vita - prossima settimana : il malore improvviso : Una Vita, Anticipazioni puntate dal 17 al 22 marzo: Diego è grave Nella nuove puntate di Una Vita le condizioni di Diego saranno sempre più gravi. L’intossicazione da mercurio avrà gravi conseguenze su di lui che per salvarsi dovrà affidarsi alla generosità del fratello e a una cura medica all’avanguardia. Felipe consegnerà a Olga una delega per dare o meno il consenso alle cure di Diego. La ragazza deciderà di salvarlo e accetterà ...

Una Vita Anticipazioni 14 marzo 2019 : Diego vuole morire e non si cura : Diego ha deciso di non curarsi dall'avvelenamento e di lasciarsi morire. Blanca cercherà di fargli cambiare idea.

Anticipazioni Una Vita dal 17 al 22 marzo : Ursula cerca di uccidere gli Alday : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali di una delle soap opera spagnole più famose della televisione italiana, "Una Vita". Le trame riportate qui di seguito si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 17 al 22 marzo su Canale 5. Qualcuno minaccia la famiglia di Ramon Le Anticipazioni di "Una Vita" segnalano che arriverà un foglietto pieno di minacce a casa Palacios. Per strada Lolita sentirà un losco individuo parlare ...

Una Vita Anticipazioni : SILVIA REYES bacia ARTURO ma… : Nei nostri post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo parlato dell’ingresso dell’affascinante SILVIA REYES (Elia Galera): fin da subito, la donna cercherà di avvicinarsi in ogni modo all’arcigno ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) e sembrerà nascondere delle motivazioni ben precise… Come prima cosa, è giusto ricordare ai nostri lettori che SILVIA entrerà in contrasto con ARTURO quando, a sorpresa, ...

Anticipazioni Una Vita : Ramon muore - lettera di minacce a casa Palacios : Sul web sono state rilasciate le Anticipazioni sulla popolarissima soap opera di Canale 5, Una Vita. Gli appassionati di questo appuntamento pomeridiano sono sempre molto interessati alle indiscrezioni e ai Rumors riguardanti i protagonisti di una delle telenovela più seguite della rete del ''biscione'' Mediaset. A tal proposito, gli spoiler per la prossima settimana (Da domenica 17 marzo al 22 dello stesso mese), raccontano di un bacio tra ...