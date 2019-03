Venezuela | blackout costato 875 mln dlr

Buio in Venezuela - sale a 19 il numero delle vittime del blackout. La Cina offre aiuto : L'economia tende a regolarsi autonomamente e il peso colombiano ha sostituito di fatto il bolivar". Bloomberg via Getty Images A participant carries buckets during a protest against Venezuelan ...

Buio in Venezuela - sale a 19 il numero delle vittime del blackout. La Cina offre aiuto : Nel Buio Venezuelano, una mano tesa arriva dalla Cina. Il Dragone, già schierato a fianco di Nicolas Maduro, si è offerto per accelerare il ripristino della rete elettrica saltata, secondo le accuse del presidente, per "un cybersabotaggio" degli Stati Uniti. Lu Kang, portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, ha espresso "profonda preoccupazione" per la situazione.Preoccupazione legittima visto che il blackout va avanti da ...

Il procuratore generale del Venezuela ha aperto un’indagine su Juan Guaidó per i blackout degli ultimi giorni : Il procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha aperto un’indagine sul capo dell’opposizione Juan Guaidó per i blackout degli ultimi giorni. William Saab sospetta che Guaidó abbia partecipato a un attacco contro la rete elettrica del Venezuela al fine di

Venezuela - fuori dal Paese i diplomatici Usa. Caracas paralizzata dal blackout : metro - scuole e uffici chiusi : Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere ritirato tutto il personale diplomatico dal Venezuela. Ma Caracas ha fatto sapere che è stato il governo di Nicolas Maduro ad ordinare che lasciassero il Paese. “Cercare di anticipare le notizie e fare credere che Washington sta ritirando il suo personale non è altro che una reazioni arrogante e disfattista, che esprime frustrazione”, ha scritto il ministro degli Esteri Venezuelano, Jorge ...

Venezuela - quinto giorno di blackout. Maduro chiude scuole e uffici : Venezuela nel caos per il quinto giorno consecutivo di blackout che ha paralizzato l'economia. Mancano generi di prima necessità. Ironia della sorte, nella nazione tra le più ricche di giacimenti petroliferi scarseggiano pure benzina e gasolio, i mezzi di trasporto sono costretti a ...

Venezuela - cosa c'è dietro al blackout che mette in ginocchio il Paese da venerdì : Nonostante il Paese sia una delle più grandi riserve di petrolio al mondo, le centrali termoelettriche Venezuelane presentano molte criticità e sepsso non garantiscono il funzionamento sufficiente. ...

Venezuela : nuovo blackout a Caracas : Caracas, 11 MAR - Durante la notte scorsa è esploso un trasformatore elettrico a Baruta, nella periferia di Caracas, che è stato distrutto totalmente dalle fiamme, e l'incidente ha portato a una nuova ...

Blackout in Venezuela - davvero sono causati da un cyber attacco? : (immagine: Pixabay) Una serie di Blackout sta mettendo in ginocchio il Venezuela. E il ministro dell’informazione del governo Maduro, Jorge Rodriguez, ha dichiarato che la mancanza di corrente elettrica è da imputare a un attacco informatico statunitense contro una centrale idroelettrica. In diretta sulla televisione di Stato Rodriguez ha dichiarato: “Loro [gli Stati Uniti, ndr] hanno realizzato a attacco informatico sul sistema di ...

Cosa c’è dietro il blackout in Venezuela : accuse - misteri e trame. Un sistema al collasso : I problemi persistono da molti anni per mancanza di manutenzione, risorse e capacità tecniche. Il blocco della fornitura della energia elettrica sono la norma da un decennio, anche se non di questa entità.

La bufala degli 80 neonati morti in un ospedale Venezuelano per colpa dei blackout : La notizia di 80 neonati morti per il blackout in Venezuela è, per fortuna, falsa. Secondo l’ultimo rapporto diffuso dagli ospedali venezuelani, in tutti il Paese sono 7 i piccoli hanno perso la vita a causa all'interruzione di energia elettrica. Dal 7 marzo, il numero di decessi nelle strutture sanitarie legati alla mancanza di luce è di 21 persone.Continua a leggere