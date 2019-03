Spagna fondatore Ue | Borghi sbaglia e Gruber lo bacchetta

adnkronos

(Di giovedì 14 marzo 2019) Battibecco in diretta ieri sera negli studi di 'Otto e Mezzo'. Il presidente della Commissione bilancio della Camera, il leghista Claudio, scivola infatti sui Paesi fondatori dell'Ue, ...

borghi_claudio : Eh niente, oggi a #ottoemezzo ho scoperto che l'Italia non è contributore netto UE, che la Spagna non è paese fonda… - ricpuglisi : Bravo Borghi! 'Spagna percettore netto di fondi UE ma paese fondatore.' Spagna: entrata nel 1986. CECA fondata… - borghi_claudio : Per i fenomeni che pensano che l'errore sulla Spagna paese fondatore dell'UE sia mio e non dell'On. Gruber allego p… -