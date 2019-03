Paolo Savona | l' Anac dà il via libera alla nomina alla presidenza della Consob

Consob - l’Anac dà il via libera alla nomina di Paolo Savona : nessuna incompatibilità : nessuna incompatibilità: l’Anac dà l’ok alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. L’ormai ex ministro per gli Affari europei aveva già ricevuto il via libera della commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato e la sua carica era stata deliberata il 7 marzo scorso dal consiglio dei ministri. L’autorità anti-corruzione si doveva esprimere sulla possibile incompatibilità per il fatto che Savona in ...

Ufficializzate le dimissioni di Paolo Savona : Giuseppe Conte assume la delega agli Affari europei : Dopo le dimissioni di Paolo Savona, la delega agli Affari europei torna al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Come confermato, attraverso una nota, da Palazzo Chigi. Viene confermato come sottosegretario Luciano Barra Caracciolo, che ieri aveva detto di non sapere se fosse ancora in carica o meno.Continua a leggere

Non brigherò per entrare in carica - dice Paolo Savona sulla Consob : 'Insisto, se la mia nomina è legittima sarò felice di esercitare le nuove funzioni nell'interesse del Paese, altrimenti non brigherò per entrare in carica, anzi la tentazione alla mia età è forte di ...

Savona - scontro auto-moto in corso Mazzini : un codice giallo al San Paolo : E' stato lanciato l'allarme intorno alle ore 20.30 per uno scontro tra auto e moto in corso Mazzini a Savona nei pressi della Farmacia Moderna. Immediato l'intervento della croce verde di Albisola ...

Paolo Savona - che imbarazzo : come ha speso 3.500 euro di soldi pubblici prima di lasciare il ministero : prima di lasciare il ministero degli Affari europei Paolo Savona ha acquistato 300 copie del suo libro Una politeia per un'europa diversa, più forte e più equa , il tutto a carico delle casse dello ...

Il ministero di Paolo Savona compra 300 copie del libro di Paolo Savona : Il ministero degli Affari europei ha commissionato l'acquisto e la consegna del libro di Paolo Savona - colui che guida il dicastero - 'Una Politeia per un’Europa diversa, più forte e più equa'. Una spesa di circa 3.500 euro, scoperta dal Fatto Quotidiano, testimoniata dall'appalto pubblicato sul sito di Palazzo Chigi.Continua a leggere

"Il governo vuole la Turchia in Ue"La relazione choc di Paolo Savona : La relazione del dimissionario Savona apre all'ingresso della Turchia in Ue. "Strategia di allargamento essenziale per il governo" Ma la Lega è sempre stata contraria. IL DOCUMENTO Segui su affaritaliani.it

Paolo Savona punta a implementare la blockchain in Consob : Nella seconda fase 'rendere conto dell'attività di fascia elevata, sia organizzativa che politica, del corpo dell'organizzazione e del vertice dei cinque commissari, nella catena blockchain, per ...

Paolo Savona presenta la "sua" Consob nel nome di Alberto Beneduce e dell'intelligenza artificiale. Con una nuova stilettata all'Europa : Per capire l'impronta che Paolo Savona vuole dare alla Consob - di cui è stato designato presidente - bisogna immergersi in una dimensione temporale ampia, quasi schizofrenica per le sue caratteristiche, eppure presentata e rivendicata come coerente. La credibilità di un'esperienza al servizio del Paese unita a una visione futuristica - quest'ultima molto vicina al vocabolario Casaleggio - si manifesta, nelle parole di Savona, ...

Paolo Savona chiede 700mila euro di danni per i lavori alla Rinascente di Roma : “Non ho più una vita tranquilla” : Sostiene di non riuscire più a condurre una vita tranquilla nella sua casa di via del Tritone, nel centro di Roma, a causa della rumorosità della zona, di non riuscire a trovare parcheggio e di aver subito una lesione al godimento di luce e aria. A dirlo è l’ex ministro per gli Affari europei ora alla Consob, Paolo Savona, che ha chiesto quasi 700mila euro di danni al Comune di Roma, alla Soprintendenza e anche al suo ex collega Alberto ...

Paolo Savona chiede 700mila euro di danni a Bonisoli e Raggi per i lavori alla Rinascente : Sostiene di non riuscire a condurre una vita tranquilla, nella sua casa da 200 metri quadri di via del Tritone, nel centro di Roma, di sentire troppi rumori e di non riuscire a trovare parcheggio. Per questo motivo il ministro Paolo Savona ha chiesto quasi 700mila euro di danni al Comune di Roma, alla Soprintendenza e anche al suo collega Alberto Bonisoli, vertice del dicastero dei Beni culturali. La vicenda - riportata su Repubblica - è ...

Paolo Savona - la frase rubata : "Con questi qui al governo...". Ecco perché non è più ministro : Si torna a parlare di Paolo Savona, ormai ex ministro per gli Affari Europei, ora dirottato alla Consob. ministro in primissima linea quando il governo muoveva i primi, dunque sempre più critico e defilato. E qualche elemento in più sul passaggio dal ministero all'autorità di vigilanza sulla Borsa l