Anthem è qui per restare | BioWare al lavoro per migliorare il gioco

eurogamer

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il lancio dinon è andato liscio come speravanoe EA. Dopo aver ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida, ilha registrato vendite non esattamente stellari, il tutto seguito da alcuni sconcertanti problemi per aspetti fondamentali dell'esperienza, come i crash su PS4.Non sorprende quindi che la community sia insoddisfatta dello stato del. Recentemente, come segnala Gamingbolt, Reddit ha raccolto un thread su molti di questi problemi e in risposta, il community manager di, Jesse Anderson, ha assicurato ai fan che lo studio è costantemente impegnato a implementare il feedback dei giocatori e ad assicurarsi che ilsia migliorato, prima di affermare cheè "qui per"."Per il feedback, abbiamo apportato un gran numero di modifiche in base a ciò che i giocatori ci hanno detto", ha dichiarato Anderson sulla questione dell'"attuazione" ...

Eurogamer_it : #Anthem: BioWare sta ascoltando il feedback degli utenti e promette migliorie. - agvstjeon : vi lascio qui il mio anthem - ManuelaReversi : RT @Addioegrazieper: No, @anthemgame non è un bidone. Ha piuttosto un modo di gestire il rapporto con i personaggi non giocanti che, in pro… -