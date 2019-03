Libretto bancario Unicredit a zero spese : come aprirlo e a chi conviene : Libretto bancario Unicredit a zero spese: come aprirlo e a chi conviene Oggi conosciamo un po’ più da vicino un Libretto bancario Unicredit, vale a dire il Libretto One. Uno strumento, anzi, un prodotto di risparmio da aggiungere alla lista di quelli di cui trattiamo sovente, da considerare eventualmente nella nostra strategia di risparmio e deposito liquidità. Il Libretto One è di fatto un Libretto base che ha dei costi molto contenuti per ...