Leonardo tra umanesimo e tecnica Dieci disegni del Codice Atlantico in mostra alle

Leonardo - scelta da Malesia e Repubblica Macedonia per sistemi controllo traffico aereo : Al salone World ATM Congress 2019 , in corso a Madrid dal 12 al 14 marzo, Leonardo ha annunciato che fornirà sistemi di controllo del traffico aereo in Malesia e Repubblica del Nord Macedonia. In ...

Leonardo da Vinci fra scienza e tecnologia : inaugura la mostra alle Scuderie del Quirinale : Il lungo anno nel segno di Leonardo è cominciato: ad inaugurarlo, la grande mostra presso le Scuderie del Quirinale di Roma dal titolo "Leonardo da Vinci. La scienza prima della scienza". Da oggi e fino al 30 giugno sarà possibile ripercorrere il viaggio attraverso l’opera ingegneristica del maestro, con stampe, disegni e progetti originali provenienti da Milano e da altre importanti istituzioni museali d’Europa.Continua a leggere

Leonardo a World Atm Congress per soluzioni avanzate traffico aereo : All'insegna dell'innovazione e delle soluzioni tecnologiche più avanzate la presenza di Leonardo al World ATM Congress, principale evento nel settore del controllo del traffico aereo, in corso a ...

Leonardo - nuovi contratti per il costruttore n.1 al mondo di elicotteri civili : Proficua la partecipazione di Leonardo a Heli-Expo , il più grande salone elicotteristico al mondo . Quest'anno l'Azienda ha compiuto ulteriori passi in avanti in termini di posizionamento di mercato, ...

Alla mostra su Verrocchio anche una 'nuova' opera di Leonardo da Vinci : I due storici dell'arte hanno selezionato oltre 120 opere tra dipinti, sculture e disegni, con prestiti provenienti da oltre settanta tra i più importanti musei e collezioni private del mondo. «...

In mostra Verrocchio - maestro di Leonardo : ANSA, - FIRENZE, 7 MAR - Dipinti, sculture e disegni, per un totale di 120 opere provenienti da oltre 70 tra musei e collezioni private, per la prima mostra mai dedicata ad Andrea del Verrocchio, ...

Svelato a Ginevra un misterioso trattato matematico illustrato da Leonardo da Vinci : Leonardo da Vinci era un uomo dai mille segreti e talenti. Alle sue doti artistiche univa anche il suo incredibile genio matematico e scientifico, che lo portarono a concepire macchine volanti e carri armati con secoli di anticipo rispetto al resto dell'umanità. Ora un nuovo tassello della sua immensa opera si aggiunge alle nostre conoscenze. Alla Biblioteca di Ginevra è stato rivelato al pubblico un trattato di matematica, scritto da un monaco, ...

Tra Leonardo e LaChapelle : un anno di novità per Venaria Reale : Torino - Dopo la consueta pausa invernale, la Reggia di Venaria Reale è pronta a inaugurare la stagione 2019. Grandi mostre, eventi, spettacoli, attività per famiglie e scolaresche renderanno ancora più interessante la visita alla dimora sabauda, che grazie a un'ampia offerta culturale negli ultimi anni ha visto crescere ...