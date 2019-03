Voi | che negate l' aborto all' 11enne incinta dopo uno stupro | davvero credete di difendere

Sfera Ebbasta dopo Corinaldo e l’esclusione da The Voice le canta a tutti : “Qua tutti puntano il dito perché fumo - perché bevo e spendo sto cash” : Senza dubbio Sfera Ebbasta, complice la tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre ma non solo, è tra i protagonisti della scena trap italiana più criticati per ogni sua dichiarazione, recentemente è stato “epurato” da The Voice Of Italy e qualsiasi cosa dica o faccia finisce “sotto attacco”. Ma procediamo con ordine. Sfera Ebbasta con l’album “Rockstar” pubblicato il 19 gennaio 2018 e prodotto da ...

Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle contro i detrattori dopo le critiche e l’esclusione da The Voice (audio e testo) : Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle e si rivolge a tutti coloro che lo hanno criticato in questi mesi, soprattutto dopo la strage di Corinaldo per la quale gli è stata attribuita gran parte della colpa. Il trapper ha così deciso di tornare con un brano nel quale si rivolge ai detrattori senza mandarle a dire, concentrando nel testo tutto quello avrebbe voluto dire nelle interviste alle quali non ha risposto in queste settimane che lo hanno ...

Un grande Grazie al reparto UTIN dell'Ospedale Perrino 'da due genitori che non lo sarebbero senza di Voi' : Ha lottato, con tutti i suoi pochi grammi disponibili, ma sono certo che l'ha fatto perché era circondato da persone che hanno la luce della scienza e sono davvero una forza della natura. Grazie, da ...

Anna Wintour : ''Il vostro armadio non farà il lavoro al posto vostro. Ciò che conta è chi siete Voi'' : Nell'ultimo episodio della serie Youtube: 'Go Ask Anna' , nella quale ogni settimana affronta temi diversi legati al costume e al mondo fashion, ha risposto a una domanda che a tutti è capitato di ...

Flaine - Il resort che non t'aspetti. In Alta SaVoia la stazione sciistica firmata Bauhaus compie 50 anni : L'unico complesso sciistico al mondo a proporre opere in esposizione permanente fra cui 'Le Boqueteau' di Jean Dubuffet, 'La Te?te de Femme' di Pablo Picasso and 'Les Trois Hexagones' di Victor ...

Legittima difesa - Migliore a M5s-Lega : “A Voi piacciono quelli che sparano in petto a chi sta in ginocchio - siete ridotti così” : La riforma della Legittima difesa è approdata alla Camera, dopo un primo esame al Senato. A Montecitorio l’ok definitivo è atteso per giovedì (prima di un nuovo passaggio a Palazzo Madama). Intanto, in Aula, è iniziata la votazione sugli emendamenti. Gennaro Migliore (Pd) ha attaccato la maggioranza M5s-Lega: “A voi piacciono quelli che sparano in petto a chi sta in ginocchio”. Il riferimento del deputato dem è al caso ...

Mafia : Lo Voi - 'Ruggirello ottenne aiuti dai boss anche su questioni personali' : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Non solo sostegni elettorali da Cosa nostra. L'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello, arrestato all'alba per associazione mafiosa, "ha ottenuto dall'associazione mafiosa anche aiuti su questioni personali, qualcuna anche di carattere sentimentale, e in cambio

Icardi verso l'operazione : 'E' l'ultima volta che parlo con Voi' - : Mauro Icardi sente ancora male al ginocchio ed è sempre più deciso ad operarsi per risolvere il problema. L'idea dell'attaccante dell'Inter è quella di effettuare l'intervento di pulizia per farsi ...

Icardi sembrerebbe vicino a rottura con l'Inter - lui : 'È l'ultima volta che parlo con Voi' : Nel corso della giornata di ieri tra l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi, il tecnico Luciano Spalletti e il medico sociale Corsini hanno avuto un colloquio molto lungo. Gli esiti di tale dibattito non sono stati, certamente, quelli sperati, dal momento che il calciatore ha rifiutato il reintegro in squadra. Nonostante il dottore abbia informato che il suo ginocchio sia clinicamente guarito, Icardi ha continuato a dire di accusare forti dolori ...

Voice Match non sbloccherà più lo smartphone ma solo l’accesso a Google Assistant : Invece di effettuare uno sblocco completo del dispositivo, il riconoscimento tramite Voice Match permetterà solo di interagire con Google Assistant nella schermata di blocco, senza la necessità di inserire pin, password o impronte digitali, per accedere a Gmail, calendario, contatti, promemoria, liste della spesa e altro. L'articolo Voice Match non sbloccherà più lo smartphone ma solo l’accesso a Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

The Voice - ma se Elettra Lamborghini ha le caratteristiche per stare in giuria del talent - perché non scegliere Giulia De Lellis per quella del premio Strega? : Non si parlava così tanto di The Voice dai tempi della suorina. Vuoi per la ventilata quanto improbabile cancellazione del programma dal palinsesto di Rai 2, vuoi per il braccio di ferro tra Freccero e l’ad Salini sulla presenza di Sfera Ebbasta (che stando alle ultime news non ci sarà) come giudice, vuoi per la scelta di Fremantle di sfilarsi dal progetto, fatto sta che il talent musicale (che quando è in onda non brilla mai per ascolti) ...

I social sanno tutto di Voi. E possono anche prevedere i vostri prossimi messaggi : Chi pensava di blindare la propria sfera personale evitando di frequentare i social network può rassegnarsi. Le aggregazioni virtuali mietono vittime in maniera indiscriminata ed espongono a rischi di violazioni della privacy anche i soggetti convinti di essere immuni da problemi per il solo fatto di non avere alcun account su quelle piattaforme. Una ricerca pubblicata recentemente da Nature Human Behavior ha dimostrato che il comportamento di ...

Amici 2019 : la De Filippi vorrebbe Elettra Lamborghini - 'corteggiata' anche da The Voice : Comincia l'attesa per la nuova stagione di Amici condotta da Maria De Filippi che riserva nuove sorprese ai milioni di telespettatori curiosi di conoscere le novità all'interno dello storico programma. In queste settimane si sta incominciando a parlare della possibile presenza nella trasmissione di Elettra Lamborghini, cantante tra le regine della scorsa estate attraverso brani di grande successo. Hanno avuto inizio le valutazioni per decidere ...

The Voice - polemiche per l'eventuale partecipazione di Sfera Ebbasta : The Voice of Italy non è ancora cominciato e già si è scatenata una polemica non da poco: Sfera Ebbasta, uno dei quattro giudici, potrebbe far saltare il banco. Il nome del trapper di Cisinello Balsamo non piace ai vertici Rai, in particolar modo sarebbe nata una vera e propria "sollevazione popolare" guidata dai parenti delle vittime della discoteca di Corinaldo. Queste polemiche hanno fatto sì che l’Ad Francesco Salini ponesse il veto sulla ...