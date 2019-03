lastampa

(Di martedì 12 marzo 2019) ... mettendo assieme il ministero dello Sviluppo, quello dell'Economia e quello delle Infrastrutture, ma non siamo stati ricevuti'. Da qui la decisione di scioperare? 'Sì. Il dramma di questo 15 marzo è ...

LaStampa : Venerdì edili (arrabbiati) in piazza - PaoloIvanoCucce : RT @LiguriaCisl: Venerdì gli edili scendono in piazza: “In Liguria persi 7 mila posti in 10 anni” -