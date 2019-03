Un gioco pericoloso

quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Vicende e vicissitudini che hanno in comune, sovente, due, tre pratiche tipiche, più che della politica, del malcostume consolidato dei grand commis e dei capi degli uffici legislativi del Belpaese: ...

Tikitakacanale5 : #VAR sul gol di #Piatek in #ChievoMilan, #Cesari: 'Non c'è fuorigioco iniziale, non c'è quello successivo e non c'è… - pisto_gol : In questa fiction che ancora chiamano serieA arbitra anche-chissà perché-Luca Pairetto. Che ha fatto battere la pun… - CriKurtSalander : RT @DrApocalypse: Primo goal loro viziato da un fuorigioco, rosso a Florenzi inventato, giallo per simulazione a El Shaarawy surreale, sec… -