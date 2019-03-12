VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA PONTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA,PRUDENZA INOLTRE PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA NOMENTANA QUELLO DELLA A24 Roma TERAMO, ., IN VIALE DELLE TERME DI CARACALLA SONO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DELLA CHIESA NEREO E ACHILLEO. Traffico INTENSO E RALLENTATO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA ALTRI RALLENAMENTI SULLA TANGENZIALE EST TRA L’USCITA DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE IN ...
romadailynews : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18:30: VIABILITÀ ROMA MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 18:20 SS… - muoversintoscan : ?? In #A11, code per traffico intenso tra #Firenze Ovest e #Prato Est in direzione #Pisa code per traffico intenso… -
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 18 : 00 : Errore: L'attributo resource non è valido. VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE CON INCOLONNAMENTI TRA LO SVINCOLO DELLA Roma FIUMICINO E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 17:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 16:50 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DELLA LAURENTINA E QUELLO DELLA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA LO SVINCOLO DELLA TIBURTINA E LA PRENESTINA., SEMPRE SUL RACCORDO PER UN INCIDENTE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 15:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. RIAPERTA VIA DEL FOSSO DI BRAVETTA FRA VIA DEL CASALE NINFEO E VIA DEGLI AMODEI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA PORTUENSE ALL’ALTEZZA DI VIA ETTORE BOMBELLI, PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA SCRIBONIO CURIONE ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 13:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico TRA LO SVINCOLO DELL’ANAGNINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVENUTO IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI TRA VIA GIUSEPPE MONTANELLI E VIA DON GIOVANNI VERITA’ IN ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 13:20 SS . DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOTO. SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico TRA LO SVINCOLO DELL’ANAGNINA E CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE AVENUTO IN VIALE GIUSEPPE MAZZINI TRA VIA GIUSEPPE MONTANELLI E VIA DON GIOVANNI VERITA’ IN ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 11:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER DUE INCIDENTI SDI RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ARTURO GRAF E IN VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRANESI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 11:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER DUE INCIDENTI SDI RALLENTA IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITÀ DI VIA ARTURO GRAF E IN VIA COLLATINA ALL’ALTEZZA DI VIA CAPRANESI Traffico INTENSO E RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII E TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E PRENESTINA E DA Qui ABBIAMO RALLENTAMENTI PER Traffico FINO ALLA TIBURTINA CODE PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E PRENESTINA E DA Qui ABBIAMO RALLENTAMENTI PER Traffico FINO ALLA TIBURTINA CODE PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA Roma SUD A VIA TIBURTINA, IN INTERNA SI RALLENTA DA BUFALOTTA A TIBURTINA E DA TUSCOLANA AD APPIA Traffico INCOLONNATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 08:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico RAALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DI PORTONACCIO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 08:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico RAALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DI PORTONACCIO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 07:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER UN INCIDNETE SI REGISTRANO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO ATTENZIONE QUI È ...