Sci - biathlon - Vittozzi sprint - argento nell'Individuale : Fantastrica Vittozzi , con la sua medaglia d'argento nella gara individuale 15 km dei Mondiali svedesi di biathlon in corso a Ostersund. L'azzurra è preceduta solo dalla padrona di casa, la svedese ...

Biathlon - Mondiali Oestersund 2019 - Dominik Windisch : “Ho cercato di sparare tranquillo e ci sono riuScito” : Dopo la brutta prestazione corale nella sprint era difficile sperare in qualcosa di meglio nell’inseguimento maschile ai Mondiali di Biathlon in corso ad Oestersund, in Svezia: risale e chiude 17° Dominik Windisch, che prende punti pesanti in ottica mass start iridata, mentre è 27° Thomas Bormolini. Fuori dalla zona punti Lukas Hofer, 42°. I migliori due azzurri hanno parlato al sito federale. Si avvicina alla qualificazione alla mass ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali biathlon e short track - tanto Sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

Biathlon - Mondiali 2019 : la delusione delle azzurre. Dorothea Wierer : “Scioccata dagli errori a terra - domenica attaccherò”. Lisa Vittozzi : “Gara da cancellare” : Impossibile nascondere la delusione al termine della Sprint femminile, prima prova individuale dei Mondiali di Biathlon 2019 iniziati ieri a Oestersund, in Svezia. L’Italia si presentava al via con tutte le carte in regola per conquistare una medaglia, schierando la prima e la seconda atleta nella classifica generale di Coppa del Mondo. Lisa Vittozzi è stata protagonista di una gara decisamente al di sotto delle attese dopo aver corso da ...

Sport Invernali - il programma della settimana : scattano i Mondiali di biathlon e Sci alpinismo : La Coppa del Mondo di sci alpino fra Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora, partono i Mondiali di biathlon e sci alpinismo Tante le gare che si svolgeranno in questa settimana, ecco il programma dettagliato degli Sport Invernali che comprende anche i Mondiali di biathlon e sci alpinismo. SCI ALPINO Lun. 04/03 – Universiadi – AC (SG+SL) femminile Krasnoyarsk (Rus) – ore 10.00 e 13.30 locali Mar. 05/03 – Universiadi – ...

Biathlon – Coppa del Mondo femminile : le percentuali al tiro - tempi sugli Sci e scarti delle azzurre : Vittozzi sbaglia meno di tutte, Wierer spara più veloce di chiunque: percentuali al tiro, tempi sugli sci, scarti, ecco la Coppa del Mondo ai raggi X in 16 punti Lisa Vittozzi prima, Dorothea Wierer seconda. La lunga pausa che porterà ai Mondiali ci ha lasciato in eredità una classifica generale ribaltata, ma che vede comunque due azzurre ai primi due posti della Coppa del Mondo femminile di Biathlon. A differenza di quasi tutte le altre ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 febbraio : venerdì da non perdere con Mondiali Sci - speed skating e biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di questo 8 febbraio. Tante carne al fuoco, o forse, al gelo quella che ci apprestiamo a gustare…Da non perdere i Mondiali di sci alpino che assegneranno le medaglie nella combinata femminile. Assente Mikaela Shiffrin tante saranno le candidate al successo e la nostra Federica Brignone vorrà provarci. Poi sarà la volta dei Mondiali sulle singole distanze di speed skating dove ...

Biathlon – Starpool sponsor di Lisa Vittozzi - astro nascente della diSciplina : L’azienda trentina accompagnerà per la stagione in corso l’atleta olimpica, prima e unica sportiva italiana (uomini compresi) a vincere nel format della 10 km di inseguimento Una sponsorship nel segno del benessere. Starpool, azienda trentina da oltre 40 anni specializzata in progetti wellness, è a fianco di Lisa Vittozzi, nuova stella del Biathlon italiano. “Uno sport e un’atleta – spiega il CEO Riccardo Turri – che sono la perfetta ...

LIVE Sport - DIRETTA 30 gennaio : Italia bronzo nel biathlon - Belinelli traScina San Antonio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio al ciclismo ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, mercoledì 30 gennaio: cronaca in tempo reale ...

Biathlon - Anterselva 2019 – Dorothea Wierer : “Comincio a sentire buone sensazioni sugli Sci - mi concentro gara per gara senza pensare alla classifica” : Combattiva e orgogliosa con il pettorale giallo, davanti al pubblico di casa Dorothea Wierer ha regalato un’altra grande prestazione con il quinto posto nella mass start di Anterselva, gara valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019. Nonostante l’altoatesina nativa di Rasun abbia mancato tre bersagli complessivi (0+1+1+1) ha fatto registrare il settimo tempo sugli sci, segno di una condizione che sta pian piano ...

Biathlon - Anterselva 2019 – Hofer : “Non mi sento al top sugli Sci” - Windisch : “La strategia al poligono sta pagando” : A lungo in lotta per il podio, Lukas Hofer ha centrato la nona posizione nell’inseguimento odierno di Anterselva, ma l’azzurro non è soddisfatto della sua prestazione sugli sci. Il nativo di San Lorenzo di Sebato ha mancato tre bersagli complessivi al tiro, ma fa fatica a gestire il poligono: “Mi sento ko sugli sci, non sono molto in condizione perchè sto patendo un po’ la terza settimana, soprattutto con ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 26 gennaio : sabato di fuoco. Sci alpino - biathlon - pattinaggio artistico. Avanti - Italia! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 26 gennaio), ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo ultimo weekend del mese. Lo sci alpino andrà in scena con lo slalom ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 25 gennaio : Sci alpino - biathlon - pattinaggio e Mondiali di slittino. Un grande venerdì tra neve e ghiaccio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi venerdì 25 gennaio): si preannuncia una giornata davvero di fuoco, spettacolo incredibile con un’autentica abbuffata tra neve e ghiaccio, ne vedremo davvero delle belle e ce ne sarà per tutti i gusti. L’Italia sarà in lotta su tutti i fronti, gli azzurri saranno impegnati in diversi eventi con l’obiettivo di conquistare risultati di lusso e magari salire sul ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 18 gennaio : Sci alpino e biathlon - un venerdì innevato! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 18 gennaio. Si inizia con la Coppa del Mondo del salto con gli sci, poi si terranno gli Europei di skeleton (in una tappa di Coppa), poi sarà la volta a metà mattina con la combinata alpina di Wengen e con le qualificazioni dello skicross freestyle. Discesa libera femminile a Cortina, poi sarà la volta di combinata nordica e snowboard slopestyle, infine fari puntati ...