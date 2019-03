‘Ombre di un movente’ | dal 29 al 31 al Teatro Piccolo di Pietralata | regia di Angela

romadailynews

(Di martedì 12 marzo 2019) Roma – Dal 29 al 31 marzo andrà in scena aldi, “Ombre di un movente”, uno spettacolo scritto e diretto daCalefato con la partecipazione di otto attori. Tra questi: Mavina Graziani,Calefato, Al Bettini, Riccardo Averaimo, Valeria Mafera, Saverio Longo, Mimmo Surace eVizzi.“Quando sei quasi certo di essere stato tradito che senso ha chiedere conferme al traditore? Negherebbe quasi certamente. Lo obbligheresti a dire una bugia. E così avresti la certezza di avere di fronte non solo un traditore ma anche un bugiardo.E’ venerdì mattina. Anna esce di casa e all’appuntamento con l’amica Isabella, per il solito caffè, non si presenta. Sparisce nel nulla.Un giallo pieno di ombre, ma il commissario Fanelli è sicura della pista da seguire. Quella del delitto passionale, i cui principali sospettati sono il marito e ...

