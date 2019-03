Nicaragua | il dialogo tradito

altrenotizie

(Di martedì 12 marzo 2019) Gli imprenditori nicaraguensi, che si ritengono detentori di grandi capitali ma sono microbi nell'economia globalizzata continentale, dovrebbero invece capire il valore del loro ruolo se utilizzato ...

vaticannews_it : #Nicaragua : i vescovi non parteciperanno al tavolo del Dialogo nazionale #chiesacattolica - mbbelluco : RT @difesapopolo: I vescovi del Nicaragua non saranno presenti al tavolo del Dialogo nazionale, ripreso nei giorni scorsi - difesapopolo : I vescovi del Nicaragua non saranno presenti al tavolo del Dialogo nazionale, ripreso nei giorni scorsi -