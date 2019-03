Inter | patto contro Icardi e parte la caccia all' erede sul mercato | i nomi

Sciopero 'transfemminista' per l'8 marzo. Movimento diviso all'Interno - compatto contro il Governo : La relazione è contrastata, nel nostro Paese come nel mondo intero, da una parte minoritaria del Movimento, quella assolutista e conservatrice", spiega Porpora Marcasciano, sociologa, presidentessa ...

Sciopero "transfemminista" per l'8 marzo. Movimento diviso all’Interno - compatto contro il Governo : La prima giornata internazionale della donna dall'insediamento del Governo gialloverde, la prima dopo le dichiarazioni del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana sulle Famiglie Arcobaleno - "Non esistono" -, la prima dopo il disegno di legge Pillon sulla riforma dell'affido condiviso, dopo la legge Salvini su migranti e sicurezza. Tutti provvedimenti contestatissimi dalle femministe che hanno puntato l'indice contro "la logica machista" ad ...

Conte : reddito di cittadinanza avrà impatto su domanda Interna : Roma, 6 mar., askanews, - "Oggi parte il reddito di cittadinanza. Aspettiamo a dire l'impatto che avrà, siamo convinti che avrà un impatto significativo sulla domanda interna ma non affidiamo solo al ...

M5s - Di Maio : “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita Interna del movimento” : “Le elezioni amministrative non avranno alcun impatto sul Governo e sulla vita interna del Movimento”. Lo ha detto il capo politico del M5S Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera, alla luce del risultato alle elezioni amministrative in Sardegna. L'articolo M5s, Di Maio: “Elezioni amministrative non hanno alcun impatto su Governo e su vita interna del movimento” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manovra - il suo impatto sarà molto contenuto. Con altri Interventi si sarebbe potuto fare di più : di Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione La necessità di una Manovra espansiva Nella seconda metà del 2018, le medesime tensioni internazionali che hanno determinato un rallentamento della crescita in Germania e Francia hanno spinto l’Italia nella recessione, complici i gravi deficit di competitività dell’apparato produttivo e infrastrutturale del Paese, il cronico sottofinanziamento degli investimenti pubblici e privati nonché la ...

Inter - Nainggolan mette la testa a posto : 'ho fatto un patto con la società! Ho 30 anni - ecco cosa ho capito' : Un Nainggolan rinato e motivato: il calciatore nerazzurro tra i migliori in campo nella sfida di ieri sera tra Parma e Inter. Le parole del Ninja dopo la prima vittoria del 2019 Interrotto il digiuno ...

Incontro per valutare l'impatto economico dell'Interruzione dell'E45 : In estrema sintesi, per il mondo delle imprese e delle professioni, il primo requisito è quello di aver registrato una significativa riduzione del fatturato e/o un aumento dei costi da imputare alla ...

Inter - patto Spalletti-Nainggolan per ritrovare il vero 'Ninja' : avrebbe già perso 4 chili : Radja Nainggolan e l'Inter: un amore finora mai sbocciato del tutto. Salutato la scorsa estate come uno dei grandi colpi del calciomercato nerazzurro, in realtà in questi mesi il centrocampista belga non è mai riuscito ad imporsi come una delle colonne portanti della squadra milanese. I motivi del fallimento non sarebbero legati esclusivamente ai soli due goal realizzati in campionato o ai vari problemi fisici accusati fin qui dal trentenne di ...

Pensioni - Salvini : Intervento con governo compatto e determinato : Roma, 29 gen., askanews, - 'Ringrazio il presidente del Consiglio e l'amico Luigi Di Maio perchè tutto questo non sarebbe stato possibile senza un governo compatto e determinato che mette il lavoro al ...

