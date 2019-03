Ethiopian,Faa: Boeing idoneo al volo

Il737Max restaal. Lo afferma l'americana Federal Administration Aviation. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La Faa si impegna ad agire successivamente se necessario. "Se identificheremo un problema che riguarda la sicurezza, la Faa agirà immediatamente e con azioni appropriate".(Di martedì 12 marzo 2019)

