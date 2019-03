Cocaina per la Palermo bene | scoperti 200 insospettabili clienti

Mafia - fiumi di Cocaina per la “Palermo bene”. Blitz - 32 arresti. Scoperti 200 insospettabili clienti : Nella lista ci sono avvocati, dentisti, commercianti. Consegne a domicilio. I boss reinvestivano i proventi nei bus turistici e nelle forniture di caffè

Mafia : arresti Dia - scoperto traffico di Cocaina - hashish e anche ketamina : Palermo, 4 mar. (AdnKronos) - Il traffico e lo spaccio, scoperto nell'operazione della Dia di oggi che ha portato all'arresto di 34 persone, "hanno riguardato diversi tipi di droga: cocaina, marijuana, hashish, ma anche ketamina (stupefacente solitamente impiegato per dopare i cavalli ed invece dest

Drug Market : via Romagna e via Toscana - Cocaina e disperazione. 'Ti prego - ho solo due botte' : Nuovi particolari sull'inchiesta che ha sgominato il 'cartello' della droga che gestiva, da casa, lo spaccio a Campobasso: marito e moglie, che nel frattempo si sono separati, ma che facevano affari ...

Cocaina in una casa di Ispica per oltre 100 mila euro : Cocaina per un valore di 100 mila euro è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza in un casa di Ispica. Arrestata una donna 40enne

Pretty Solero e Ugo Borghetti fermati per possesso di Cocaina - hashish e marijuana : Stando a quanto riportato in queste ore dal noto quotidiano romano il Messaggero, e rapidamente rilanciato da molti utenti sui social, nonché da blog ed altre testate giornalistiche, lunedì sera Pretty Solero e Ugo Borghetti, rapper, esponenti della sempre più popolare Love Gang – molto conosciuta a Roma, ma ormai nota anche ben al di fuori del raccordo anulare – sarebbero stati fermati dalle forze dell'ordine per possesso di stupefacenti, nello ...

Fernanda Lessa tra Cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che...

tra Cocaina e alcol : «Pippavo per dimagrire - nella moda lo fanno tutte» : Fernanda Lessa si racconta al settimanale Chi, rivelando di essere uscita da una brutta dipendenza da alcol e cocaina. «La moda? La odio. Fa schifo e fa schifo tutto quello che c’è intorno. Pippavi per dimagrire, Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Lo fanno tutte. Inutile che facciano le santarelline». «Io per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali – racconta l’ex modella e deejay -. Non dormivo quasi mai. ...

Fernanda Lessa - l’ex modella rivela : “Facevo uso di Cocaina per dimagrire e sfilare. Bevevo tre bottiglie di vino al giorno” : “Le chiedo di non essere censurata, perché il mio racconto può servire a chi scivola all’inferno e vuole risalire“. La dj ed ex modella Fernanda Lessa ha deciso di raccontare in un’intervista al settimanale Chi dei momenti difficili che ha dovuto affrontare e di come è riuscita ad uscire da quello che ha definito il suo “inferno personale”. “Ero su un treno in corsa e basta”. “La moda? La ...

